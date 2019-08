Frankfurter Rundschau: Pressestimme zum Solidaritätszuschlag

Die Frankfurter Rundschau kommentiert die

Vorschläge von Olaf Scholz zum „Soli“:

Falls es jemand noch nicht bemerkt hat: Unsere Regierung besitzt

übernatürliche Kräfte, denn sie kann drei Dinge gleichzeitig, die der

gemeine Menschenverstand für unvereinbar hält: erstens Steuern senken

(also den Solidaritätszuschlag ganz oder weitgehend abschaffen);

zweitens trotz geringerer Einnahmen an der „schwarzen Null“

festhalten; und drittens irgendwie das Klima besser schützen, ohne

die Energiesteuern zu erhöhen, wie es CDU-Chefin Annegret

Kramp-Karrenbauer verspricht. Was ein Finanzminister eigentlich

wissen sollte: Natürlich geht die Rechnung nicht auf. Wer auf

Einnahmen verzichtet, wird früher oder später Leistungen kürzen. Aus

der CDU kommen schon Forderungen, notfalls „das soziale Füllhorn

etwas sparsamer auszuschütten“. Das sollte sich merken, wer jetzt

über die ach so schwere Steuerlast klagt.

