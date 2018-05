Frankfurter Rundschau: Von Frau Genç lernen

Mevlüde Genç ist um so vieles weiter als die

politischen Scharfmacher und doppelzüngigen Verbandsfunktionäre. Die

Mutter, Großmutter und Tante der fünf Ermordeten nennt Solingen ihre

Heimat, und sie ist geblieben, obwohl ihr Heim bis heute bewacht

werden muss. Um wie viel mehr gehört die Familie Genç zu Deutschland

als die Irrwitzigen, die ihr das bestreiten wollen? Genç

unterscheidet zwischen den Tätern und „den“ Deutschen. Sie setzt auf

die Kraft der Versöhnung und das Moment der Anteilnahme, das der

deutsche wie der türkische Staat durch die Präsenz von

Spitzenpolitikern am Jahrestag des Anschlags bekunden. „Ich bete

dafür, dass wir alle gute Menschen sind, verzeihen können und

tolerant sind“, hat Mevlüde Genç gesagt. Wenn es in diesem Land so

etwas wie eine Leitkultur gibt, dann wäre sie von Mevlüde Genç zu

lernen: eine Leitkultur der Humanität.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell