Frankfurter Rundschau: Zu Recht am Pranger

Es hat natürlich mit dem Wahlkampf zu tun, dass

Frans Timmermans den Brandbrief nach Bukarest geschickt hat. In

weniger als zwei Wochen sind Europawahlen, und der EU-Kommissar

Timmermans möchte gerne nächster Präsident der EU-Kommission werden.

Auch wenn der Zeitpunkt für die letzte Warnung Brüssels vielleicht

bewusst gewählt ist: Der Brief ist bitter nötig. Denn die Regierung

in Rumänien, eine Koalition aus Sozialdemokraten und Liberalen,

unterhöhlt das demokratische Fundament des Landes. Die EU-Kommission

muss überwachen, ob die Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeit

wahren. Konkret geht es der EU-Kommission um ein Gesetz in Rumänien,

das auf bemerkenswerte Weise belegt, wie es die Regierung mit der

Rechtsstaatlichkeit nicht hält. Kern des Gesetzes sind großzügige

Amnestieregeln für Mandatsträger, die des Amtsmissbrauchs schuldig

oder korrupt sind. Gut, dass die EU-Kommission der Regierung in

Rumänien jetzt in klaren Worten mitgeteilt hat, den Irrwitz bleiben

zu lassen.

