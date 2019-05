Straubinger Tagblatt: Mietpreisbremse – Vermieter nicht verprellen

So berechtigt die Kritik an Vermietern häufig

ist, gerade wenn es um auf Rendite getrimmte Wohnungsgesellschaften

geht: Die Politik muss aufpassen, dass sie jene, die sie für den Bau

neuer Wohnungen braucht, nicht verprellt. Es müssen vielmehr weitere

Anreize geschaffen werden, mehr zu bauen. Und zwar nicht nur für

große Unternehmen, sondern auch und gerade für junge Familien, die es

in Zeiten anziehender Baupreise immer schwerer haben, das Kapital

aufzubringen, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.

