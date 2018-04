Frauen in Führungspositionen / Mädchen-Zukunftstag beim Sozialverband SoVD

Der Sozialverband SoVD beteiligt sich auch in

diesem Jahr am bundesweiten Girls– Day. Der Aktionstag findet am 26.

April 2018 statt und richtet sich an Schülerinnen ab der 5.

Jahrgangsstufe.

„Der Mädchen-Zukunftstag ist aus guten Gründen ein echter Renner.

Denn der Tag bietet die Möglichkeit, einen Blick auf spannende

Arbeitsfelder zu werfen. Damit möchten wir eine Perspektive geben und

dazu beitragen, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in

Führungspositionen zu erhöhen“, sagt SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda

Schliepack.

Nach einem Rundgang durch das SoVD-Haus gewinnen die

Teilnehmerinnen Einblicke in die Arbeit der Bundesgeschäftsführerin,

der Leiterin der Abteilung Finanzen und der Leiterin der

Bundesrechtsabteilung sowie der Leiterin der Zeitungsredaktion und

der SoVD-Bundesfrauensprecherin. „Wir wollen zeigen, dass beim SoVD

viele Frauen Führungsaufgaben wahrnehmen“, betont Schliepack.

Am Girls– Day öffnen Unternehmen, Betriebe und Verbände in ganz

Deutschland ihre Türen für Schülerinnen. Die Mädchen lernen dort

Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk,

Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher

selten vertreten sind. Oder sie begegnen weiblichen Vorbildern in

Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik. Der SoVD beteiligt

sich seit 2013 an der Aktion.

Pressekontakt:

Kontakt:

SoVD-Bundesverband

Pressestelle

Stralauer Str. 63

10179 Berlin

Tel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123

Fax: 030/72 62 22 328

E-Mail: pressestelle@sovd.de

