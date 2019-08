Führungskräfte: Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen

Der Dachverband der deutschen

Führungskräfteverbände ULA unterstützt den Vorschlag von

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für eine Entlastung aller

Steuerzahler und einen Komplettabbau des Solidaritätszuschlages bis

spätestens 2026. „Die Politik steht im Wort, die Leistungsträger fast

29 Jahre nach der Deutschen Einheit angesichts enormer

Steuereinnahmen zu entlasten und den Soli vollständig abzuschaffen“,

fordert ULA-Präsident Dr. Roland Leroux.

Die von der SPD geplante Beibehaltung des Solis für erfolgreiche

Leistungsträger über das Auslaufen des Solidarpakts II für den Aufbau

Ost im Jahr 2020 hinaus wäre ein Fehler und erscheint

verfassungsrechtlich anfechtbar. Auch die von Bundesfinanzminister

Olaf Scholz vorgelegten Nachbesserungen zum Soli-Abbau-Gesetz

enthalten kein Enddatum und verzögern diesen überfälligen Schritt

unnötigerweise weiter. Deutschlands Führungskräfte haben sich bereits

mehrfach gegen die bisherigen Pläne der Großen Koalition gewandt,

Leistungsträger von einem Abschmelzen des Solidaritätszuschlages

auszunehmen.

„Die vom Bundeswirtschaftsminister vorgeschlagene Einführung eines

Freibetrags an Stelle einer Freigrenze weist in die richtige

Richtung. Er ändert aber nichts daran, dass ausgewählte Gruppen noch

über Jahre Sonderopfer in Form einer Sondersteuer für Leistung und

Erfolg bringen sollen. Dennoch wären ein festes Ausstiegsdatum und

der Einstieg in die Entlastung vieler Leistungsträger, Freiberufler

und Unternehmen angesichts der sich eintrübenden Konjunktur ein

wichtiges Signal, den Standort Deutschland zu stärken“, mahnt Leroux.

Über uns:

Die ULA ist die Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände.

Als Dachverband ist sie das politische Sprachrohr für 70.000

Führungskräfte in Deutschland. Sie vertritt deren Interessen in der

Arbeits-, Steuer-, Sozial- und Bildungspolitik gegenüber Regierung

und Parlament sowohl in Berlin als auch in Brüssel.

