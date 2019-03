Fürstenberg Institut Berlin setzt 2019 auf Trendthemen / Networking-Events zu Food, Präsenz, Body& Spirit für gesunde Arbeitswelten

Leistungsstarke Mitarbeiter, Führungskräfte und

Teams, die ihr volles Potenzial entfalten können, bilden den

Grundstein für erfolgreiche Organisationen. Unter diesem Motto steht

auch das umfangreiche Veranstaltungsprogramm 2019 des Fürstenberg

Instituts Berlin und Ostdeutschland, das 2018 unter der

Regionalleitung von Dörthe Gräfin von Keyserlingk neu aufgestellt

wurde.

„Unser aktuelles Jahresprogramm entführt in unsere Berliner

Fürstenberg-Welt mit Veranstaltungen für Inspiration, Reflexion,

Begegnung und Entschleunigung. Wir wollen damit einen Impuls für

persönliche Potentialentfaltung setzen“, erklärt Gräfin von

Keyserlingk das Konzept.

Bereits im 10. Jahr arbeitet das Fürstenberg Institut erfolgreich

für namhafte Kunden der Regionen Berlin und Ostdeutschland. 2019

startet das Team einen neuen Ansatz und führt die Fürstenberg

Gespräche erstmals gemeinsam mit Kooperationspartnern in

verschiedenen Locations durch. Zum Auftakt der neuen

Veranstaltungsreihe heißt es am 9. April 2019 bei „Food@Work“ „Besser

essen, besser arbeiten“. In den Räumlichkeiten des Start-Ups My

Goodness erleben Interessierte, was wissenschaftliche Studien längst

beweisen: Menschen, die sich gesund ernähren, arbeiten generell

produktiver, kreativer, glücklicher und fokussierter.

„Mit Stil zum Erfolg“ setzt sich die Veranstaltungsreihe am 21.

Mai 2019 in den Galeries Lafayette fort. Beim Fürstenberg Gespräch

„Präsenz@Work“ nähern sich die Teilnehmer durch Vorträge und

Live-Erlebnisse der Frage, ob Mode mächtig macht und was wir für mehr

modische Potentialentfaltung tun können.

Am 27. Juni 2019 dreht sich beim Fürstenberg Gespräch „Body@Work“

alles um Entspannung und innere Stärke in dynamischen Zeiten.

Patricia Thielemann vom Kooperationspartner Spirit Yoga lädt

gemeinsam mit den Referentinnen vom Fürstenberg Institut zu einer

Pause für den Geist ein und zu dem Experiment, dem eigenen Potenzial

über Yoga ganz nahe zu kommen.

Zum Abschluss der Fürstenberg Gespräche 2019 wird es zum

Jahresausklang am 12. Dezember 2019 besinnlich. Zu „Spirit@Work“ sind

Führungskräfte eingeladen, die Fragen wie „Was leitet mich in meinem

Führungshandeln, was gibt meiner Führung Sinn und wie kann ich durch

meine Führung Sinn für andere stiften?“ gemeinsam erörtern wollen. Zu

den weiteren Highlights des Veranstaltungsprogramms der Region Berlin

und Ostdeutschland gehören ein Tag der Offenen Tür anlässlich des

30-jährigen Jubiläums des Instituts, Veranstaltungen zum Thema

„Wendekinder als Führungskräfte“ und „EBD Preis Frauen Europas –

Deutschland“ sowie das Symposium „Politische Hochleistungsteams und

-organisationen“.

Food, Präsenz, Body oder Spirit – lassen Sie sich inspirieren und

lernen Sie das Fürstenberg Institut in Berlin/Ostdeutschland kennen.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Veranstaltungsreihe ein. Weitere

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie das gesamte

Programm zum Download unter http://ots.de/cYoHDG

Fürstenberg Institut GmbH

Das Fürstenberg Institut zählt zu den führenden systemischen

Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit fast 30 Jahren

unterstützen wir Unternehmen dabei, die Gesundheit und

Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter, ihrer Führungskräfte und der

gesamten Organisation nachhaltig zu verbessern. Dabei richtet sich

unser Blick auf das systematische Ineinandergreifen von

Organisations- und Individualentwicklung.

Im Einzelnen setzt sich unser eng vernetztes und ganzheitliches

Beratungsportfolio zusammen aus der Mitarbeiter- und

Führungskräfteberatung (EAP), der gesundheitsorientierten

Organisationsberatung für Unternehmen, der Fürstenberg Akademie und

dem Work-Life-Service.

