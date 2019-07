Gedenktag 21.7.: Drogenhilfe könnte Todesfälle verhindern

Kommunale Drogenhilfe kann Leben retten und

Gesundheit erhalten – ist aber chronisch unterfinanziert. Deutsche

Aidshilfe: „An Menschenleben spart man nicht!“ Zahl der

Drogentodesfälle könnte deutlich niedriger sein.

Passgenaue Hilfe bei Problemen im Umgang mit Drogen – dafür gibt

es die kommunale Suchthilfe. Dass sie vielerorts dramatisch

unterfinanziert ist, kostet Menschen ihr Leben. Der Internationale

Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher_innen am 21. Juli steht

darum dieses Jahr unter dem Motto: „Überleben und Gesundheit gibt es

nicht zum Nulltarif“. Denn die Zahl der Toten könnte deutlich

geringer sein.

„Die so genannten Drogentoten fallen nicht einfach den Substanzen

zum Opfer“, sagt Sven Warminsky vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe.

„Viele Menschen sterben, weil ihnen vorher keine passende

Unterstützung angeboten wurde. Drogenhilfe kann Leben retten und

Gesundheitsrisiken wie HIV- und Hepatitis-Infektionen reduzieren. Die

Finanzierung sollte selbstverständlich sein. An Menschenleben spart

man nicht!“

Schwindende Ressourcen

Die Finanzierung der kommunalen Drogenhilfe in Deutschland geht

laut Deutscher Suchthilfestatistik faktisch zurück. Kürzungen

beziehungsweise keine Erhöhungen bei steigenden Kosten und

auslaufende Modellprojekte reißen Lücken in die

Versorgungslandschaft.

„Die Versorgung von Menschen mit Drogenproblemen ist in den

letzten Jahren faktisch schlechter geworden. Dabei müsste sie

ausgebaut werden, denn neue Substanzen und verändertes

Konsumverhalten erfordern differenzierte Antworten“, betont

DAH-Vorstand Sven Warminsky.

Fachwelt und Politik weisen seit Jahren auf dieses Problem hin.

Der Bedarf an Suchthilfe wächst. Rund eine halbe Million Menschen

sucht laut Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und

Drogensucht jährlich Beratung und Unterstützung in ambulanten

Einrichtungen.

Auch Marlene Mortler (CSU) hat in ihrer gerade beendeten Amtszeit

als Drogenbeauftragte der Bundesregierung die Bedeutung der

kommunalen Drogenhilfe unterstrichen.

Bundesregierung muss Impulse geben

Ein zentrales Problem: Der Bund finanziert immer wieder

Modellprojekte, die erfolgreich verlaufen, nach Ablauf aber in den

Kommunen nicht weitergeführt werden.

DAH-Vorstand Sven Warminsky:

„Nachweislich wirksame Maßnahmen müssen in die Regelfinanzierung

vor Ort übergehen. Die Kommunen stehen in der Pflicht, Innovationen

auch langfristig zu ermöglichen. Die Bundesregierung muss hier ein

klares Signal setzen und mit Ländern und Kommunen gemeinsam Lösungen

entwickeln. Um Menschen möglichst früh gezielt zu unterstützen,

müssen die Angebote dauerhaft finanziell abgesichert und gut vernetzt

sein.“

Was hilft

Suchtforschung und praktische Erfahrungen in der Drogenhilfe

zeigen klar, welche Maßnahmen und Einrichtungen benötigt werden:

– Drogenkonsumräume ermöglichen schnelle Hilfe bei einer Überdosis

und vermeiden Infektionen, doch neun Bundesländer nutzen diese

Möglichkeit nicht.

– Leicht erreichbare Angebote für Tests auf HIV und Hepatitis

fördern frühe Diagnose und Behandlung und verhindern weitere

Infektionen. Sie müssen ausgebaut werden.

– Das Notfallmedikament Naloxon rettet Leben bei einer Überdosis

Heroin. Es muss nicht nur an Abhängige, sondern auch an Polizei,

Drogenhilfe, Angehörige und andere potenzielle Ersthelfer_innen

abgebeben werden – begleitet von umfassenden

Schulungsprogrammen.

– Angebote, die Konsumierende vor Ort aktiv aufsuchen, sorgen

dafür, dass mehr Menschen erreicht werden, Sie müssen ausgebaut

werden.

– Benötigt werden noch mehr spezielle Beratungsangebote und

Hilfestrukturen, die neu entstandene Herausforderungen in den

Blick nehmen, z.B. für Menschen, die synthetische Drogen in

Verbindung mit Sexualität konsumieren (Chemsex).

– Die deutliche Zunahme des Konsums so genannter neupsychoaktiver

Substanzen“ (NPS) erfordert mehr mobile Angebote des

Drugchecking in Verbindung mit Beratungsangeboten.

Dringend erforderlich sind außerdem längere Öffnungszeiten der

bestehenden Einrichtungen, mehr Personal und kontinuierliche

Fortbildungsangebote, die bisher häufig nur in sehr beschränktem Maße

möglich sind.

Auch ausreichend Zeit, um sich um die jeweiligen Menschen

empathisch zu kümmern, gibt es nicht zum Nulltarif.

Drogenhilfe gibt Halt

Kommunale Einrichtungen leisten dabei mehr als Hilfe im

Einzelfall: „Drogenhilfe schafft auch soziale Orte, an denen Drogen

konsumierende Menschen sich über Gesundheitsfragen informieren und

Kraft schöpfen können, auch um sich mit ihrer Situation

auseinanderzusetzen und Hilfe in Anspruch zu nehmen“, betont

Warminsky.

Im Jahr 2018 starben 1276 an den Folgen von Schwarzmarktsubstanzen

mit unbekanntem Reinheitsgehalt, etwa die Hälfte davon an Heroin.

Pressekontakt:

Deutsche Aidshilfe

Holger Wicht, Pressesprecher

Tel. (030) 69 00 87 – 16

presse@dah.aidshilfe.de

www.aidshilfe.de

Original-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell