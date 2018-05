Gehälter ab 100.000 Euro: So wird man zum Spitzenverdiener

Das Durchschnittsgehalt von Fach- und

Führungskräften in Deutschland liegt bei 58.150 Euro brutto. Wer sich

ein Spitzengehalt von 100.000 Euro und mehr sichern möchte, muss in

der Regel eine spezifische Ausbildung und eine Führungsposition

vorweisen. Das zeigt eine Analyse des StepStone Gehaltsreport 2018,

für den die Online-Jobplattform 50.000 Fach- und Führungskräfte

befragt hat. Während in der obersten Management-Ebene mehr als jeder

Dritte über ein Gehalt ab 100.000 Euro brutto verfügt, kommt nur

jeder Fünfte im mittleren Management auf einen Verdienst in dieser

Höhe. Ohne Management-Rolle sind die Chancen auf ein sechsstelliges

Gehalt verschwindend gering: Nur 2 Prozent der befragten Fachkräfte

ohne Führungsverantwortung liegen laut StepStone Gehaltsreport über

der Gehaltsgrenze von 100.000 Euro.

Wer 100.000 Euro verdienen will, sollte studieren

Schon die Wahl der Ausbildung stellt die Weichen für ein hohes

Gehalt. Fast jeder fünfte Diplom-Absolvent schafft den Sprung zum

Top-Gehalt, während zum Beispiel ein Meisterbrief nur selten zu

Spitzengehältern führt (6 Prozent). „Wer sich schon bei der

Berufswahl an den Verdienstmöglichkeiten orientieren will, sollte

allerdings nicht nur auf die heutige Lage schauen. Das Gehaltsgefüge

ist im Umbruch. Banker werden noch immer sehr gut bezahlt, obwohl

ihre Bedeutung in der digitalisierten Welt abnimmt. IT und technische

Berufe boomen hingegen wie nie zuvor, erzielen aber oft noch keine

Spitzengehälter. Das wird sich in Zukunft ändern“, erklärt StepStone

Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers.

Pharmaindustrie mit den meisten Spitzenverdienern

– Die Branche mit den meisten Fach- und Führungskräften mit einem

Gehalt über 100.000 Euro ist die Pharmaindustrie. 15 Prozent

aller Fachkräfte sichern sich hier ein entsprechendes Gehalt.

– Auch in der Chemiebranche (14 Prozent) und im Bankwesen (13

Prozent) gibt es viele Top-Verdiener.

Fast jeder dritte Arzt verdient 100.000 Euro

– Unter Ärzten ist die Anzahl der Spitzenverdiener am höchsten (31

Prozent).

– Banking-Spezialisten und Juristen folgen mit einigem Abstand auf

Rang zwei und drei (14 und 12 Prozent).

Männer häufiger mit Spitzengehalt als Frauen

– Die Wahrscheinlichkeit, mehr als 100.000 Euro zu verdienen, ist

als Mann wesentlich höher. Gründe dafür sind unter anderem die

Berufswahl und die Tatsache, dass Männer seltener aus familiären

Gründen pausieren oder in Teilzeit arbeiten.

– Während 11 Prozent der männlichen Fachkräfte über 100.000 Euro

verdienen, sind es bei ihren Kolleginnen nur 3 Prozent.

Die Unternehmensgröße entscheidet

– Für alle Fach- und Führungskräfte gilt: Die Wahrscheinlichkeit

ein Spitzengehalt über 100.000 Euro erzielen zu können, steigt

mit der Unternehmensgröße des Arbeitgebers.

– Großunternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern zahlen 17

Prozent ihrer Angestellten ein Gehalt über 100.000 Euro – bei

Firmen, die zwischen 1.000 und 10.000 Mitarbeiter beschäftigen,

sind es nur 10 Prozent.

Über den StepStone Gehaltsreport 2018

Der StepStone Gehaltsreport liefert Arbeitnehmern und Arbeitgebern

seit 2011 einen umfassenden Überblick über Durchschnittsgehälter in

der Bundesrepublik mit detaillierten Daten je nach Branche,

Berufsfeld, Berufserfahrung und Unternehmensgröße. Für den

Gehaltsreport hat StepStone im vierten Quartal 2017 die Daten von

rund 50.000 Fach- und Führungskräften ausgewertet, die an einer

Online-Befragung teilgenommen haben. Die angegebenen

Durchschnittsgehälter sind Bruttojahresgehälter mit allen variablen

Bezügen (Boni, Prämien, Weihnachtsgeld usw.). Aus Gründen der

Vergleichbarkeit wurden nur Angaben von Angestellten in Vollzeit

berücksichtigt. Der vollständige StepStone Gehaltsreport steht hier

zum kostenlosen Download bereit: www.stepstone.de/gehaltsreport

