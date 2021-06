Gemeinsam Stadt gestalten: Live-Stream am 8. Juni / Im Miteinander die lokale Demokratie vor Ort stärken (FOTO)

Warum wächst eine Unzufriedenheit mit der Demokratie und wie gelingt es, die Stadt der Zukunft gut miteinander zu gestalten? Diesen Fragen geht der vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung in einer Reihe von Veranstaltungen nach. Auftakt ist am 8. Juni der Digital-Kongress „Gemeinsam Stadt gestalten“ als Live-Stream aus der Berliner URANIA. Bundespräsident a. D. Joachim Gauck begrüßen wir zur Veranstaltung mit einem Festvortrag „Lokale Demokratie – Heimstatt gelebter Verantwortung“. Der Kongress findet in Kooperation mit Deutscher Städtetag und Deutscher Städte- und Gemeindebund statt.

PROGRAMM-Tops

14:00 Uhr Eröffnung durch Dr. Peter Kurz, Verbandsratsvorsitzender des vhw e. V. und Oberbürgermeister der Stadt Mannheim + Grußwort von Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages

14:15 Uhr Warum wächst die Unzufriedenheit mit der Demokratie? Vortrag von und Gespräch mit Prof. Dr. Michael Zürn, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

15:45 Uhr Gesprächsrunde „Miteinander Stadt der Zukunft gestalten!“ mit: Dr. Thilo Lang (IfL Leipzig), Laura Bruns (stadtstattstrand), Monika Dehmel (Politik zum Anfassen e. V.),Dr. Olaf Schnur (vhw e. V.)

17:15 Uhr Lokale Demokratie – Heimstatt gelebter Verantwortung, Festvortrag von Bundespräsident a. D. Joachim Gauck

18:00 Uhr Ende des Kongresses

Link Live-Stream (https://www.vhw.de/digital-kongress-lokale-demokratie-gemeinsam-stadt-gestalten/)

