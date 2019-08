Gemeinsame Pressemitteilung: Kohlekraftwerke bleiben schmutzig: EU-Abgasstandards zügig und ambitioniert in deutsches Recht umsetzen

Deutsche Umwelthilfe und Klima-Allianz Deutschland

fordern zügige Umsetzung der EU-Abgasstandards für

Großfeuerungsanlagen in deutsches Recht – Generelle Ausnahmen von den

EU-Standards für bestimmte Anlagenarten laut Rechtsgutachten

europarechtswidrig – Bundesregierung muss Chancen ambitionierter

Stickstoffoxid-Grenzwerte bei Kohlekraftwerken für Umwelt- und

Gesundheitsschutz nutzen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Klima-Allianz Deutschland

fordern die Bundesregierung auf, die neuen europäischen

Abgasstandards für Kohlekraftwerke umgehend und ambitioniert in

deutsches Recht umzusetzen. Laut eines Rechtsgutachtens ist es

Aufgabe der Bundesregierung, die Emissionen von Kohlekraftwerken

gemäß den EU-Vorgaben zu senken. Ausnahmen für bestimmte

Kraftwerksanlagen, um von den Grenzwerten abzuweichen, dürften laut

Gutachten nicht abstrakt-generell erteilt werden. Am 17. August ist

die gesetzliche Umsetzungsfrist der europäischen Regelung seit einem

Jahr verstrichen.

Malte Hentschke, stellvertretender Geschäftsführer der

Klima-Allianz Deutschland, erklärt: „Kohlemeiler stoßen nach wie vor

zu viele Stickoxide aus und gefährden so Mensch und Umwelt. Die neuen

europäischen Vorschriften zur Luftreinhaltung bieten die Chance, den

Ausstoß giftiger Schadstoffe zu senken. Dabei gilt: Die Gesundheit

geht vor. Abstrakt-generelle Ausnahmen für besonders schmutzige

Kraftwerke darf es nicht geben. Der Kohleausstieg steht vor der Tür.

Die Bundesregierung sollte jetzt mit der Umsetzung der EU-Vorgaben

loslegen und strengere Grenzwerte für Kohlekraftwerke auf den Weg

bringen.“

Cornelia Nicklas, Leiterin Recht der DUH, konstatiert: „Die Frist

für die Umsetzung der EU-Emissionsstandards in deutsches Recht soll

den Vollzugsbehörden und den betroffenen Anlagenbetreibern

ausreichend Zeit geben, um erforderliche Anpassungen vorzunehmen.

Sollte sich die – längst fällige – Umsetzung weiter verzögern, wären

insbesondere die Vollzugsbehörden in den Ländern mit erheblicher

Rechtsunsicherheit und deutlich höherem Verwaltungsaufwand

konfrontiert. Die Bundesregierung muss deshalb jetzt tätig werden.“

Laut eines von DUH und Klima-Allianz Deutschland in Auftrag

gegebenen Rechtsgutachtens ist die Bundesregierung gefordert, die

Emissionen von Kohlekraftwerken gemäß den EU-Vorgaben zu senken. Die

Rechtsanwältin und Autorin des Gutachtens, Roda Verheyen, stellt in

ihrem Gutachten fest, dass sich der Gestaltungsspielraum der

Bundesregierung bei der Festlegung der Grenzwerte für Stickstoffoxid

(NOx)-Emissionen an umweltqualitativen Anforderungen zu orientieren

hat. Die Bundesregierung müsse sich demnach unter anderem auch an den

Vorgaben aus der Luftqualitätsrichtlinie der EU orientieren. Diese

Anforderungen legten nahe, Grenzwerte am unteren Rand der Bandbreite

festzulegen.

Verheyen bekräftigt: „Der deutsche Gesetzgeber muss – unter

Einhaltung von Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen im Rahmen des

Verordnungsermessens – durch die Umsetzung der europäischen Standards

dazu beitragen, dass die Stickstoffoxidbelastung aus dem

Kraftwerkssektor in Deutschland substanziell reduziert wird.“

Eine klare Absage erteilt Verheyen abstrakt-generellen Ausnahmen

von der Einhaltung der Werte für eine bestimmte Anlagenart in der

Verordnung selbst. Verheyen dazu: „Solche Ausnahmeregelungen sind

europarechtlich voraussichtlich unzulässig. Dies legt bereits der

Wortlaut der entsprechenden europarechtlichen Ausnahmeregelung nahe.“

Verheyen hält abstrakt-generelle Ausnahmen des Weiteren auch

tatbestandlich für schwer vorstellbar. Möglich seien indes Ausnahmen

für einzelne Kraftwerke, die im Wege einer Einzelfallentscheidung der

Behörde auf Antrag des Anlagenbetreibers festgelegt werden könnten.

Die Stein- und Braunkohlekraftwerke müssen die Standards ab August

2021 einhalten. Dies bedeutet vor allem für Braunkohlekraftwerke

gegebenenfalls eine aufwendige Nachrüstung. Die DUH kündigt an, für

einzelne Kraftwerksstandorte an die zuständigen Behörden

heranzutreten und sie zum Erlass entsprechender nachträglicher

Anordnungen aufzufordern, mit denen die Kraftwerksbetreiber

verpflichtet werden sollen, bestimmte Grenzwerte einzuhalten.

Wenn Braunkohlekraftwerke im Zuge des Kohleausstiegs noch mehrere

Jahre laufen sollen, sollte ein Katalysator eingebaut werden, mit dem

ein NOx-Grenzwert von 85 mg/Nm3 eingehalten werden kann.

Braunkohlekraftwerke, die bis zum 1. Januar 2022 stillgelegt werden,

sollten 175 mg NOx/Nm3 einhalten und Kraftwerke, deren Stilllegung

bis 1. Januar 2026 erfolgt, 150 mg NOx/Nm3.

Das Rechtsgutachten nimmt Bezug auf eine Studie von Ökopol, die

für große Stein- und Braunkohlekraftwerke ab einer thermischen

Leistung von 300 Megawatt die Einführung eines NOx-Grenzwertes im

Jahresmittel von höchstens 85 mg/Nm³ vorschlägt. Laut der Analyse

emittieren die deutschen Kraftwerke aktuell zwischen 60 und 200 mg

NOx/Nm3 im Jahresmittel.

Der Energiesektor trägt nach dem Verkehr am stärksten zur

Belastung der Luft mit dem für Mensch und Umwelt giftigen NOx bei.

Seit 20 Jahren verursacht er gleichbleibend etwa ein Viertel der

NOx-Belastung in Deutschland. Allein die acht größten

Braunkohlekraftwerke sind verantwortlich für acht Prozent des

NOx-Schadstoffausstoßes in Deutschland. Die

Weltgesundheitsorganisation stuft Feinstaub, Stickstoffdioxid,

Schwefeldioxid und bodennahes Ozon als die Luftschadstoffe ein, die

für die menschliche Gesundheit am schädlichsten sind.

