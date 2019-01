Geschenke der Hoffnung e. V. benennt sich um / Christliches Werk wird Teil des „Samaritan–s Purse“-Netzwerks

Die christliche Hilfsorganisation Geschenke

der Hoffnung e. V. hat einen neuen Namen. Zum Jahresbeginn wurde der

Verein mit Sitz in Berlin in „Samaritan–s Purse e. V. – Die

Barmherzigen Samariter“ umbenannt. Dem Namenswechsel ging ein

mehrjähriger interner Prozess voraus, um das Vereinsprofil zu

schärfen. Bislang war Geschenke der Hoffnung vor allem durch die

Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bekannt. Dabei füllen

Spender Päckchen mit neuen Geschenken, die dann in anderen Ländern

von Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen an bedürftige Kinder

verteilt werden. „Mit dem neuen Namen betonen wir die Verbindung zum

internationalen Netzwerk von Samaritan–s Purse stärker“, erklärte

Vorstand Sylke Busenbender. Schon immer habe man im Rahmen von

„Weihnachten im Schuhkarton“ und vielen anderen Projekten eng mit der

weltweit tätigen Organisation zusammengearbeitet. Neben Deutschland

und den USA gibt es auch Standorte in Australien, Großbritannien und

Kanada. „An unserem Status als rechtlich eigenständiger Verein in

Deutschland ändert sich nichts“, betonte Busenbender. „Auch der Name

„Weihnachten im Schuhkarton“ für die Geschenkaktion bleibt erhalten.“

Samaritan–s Purse kämpft gegen Ebola-Ausbruch

Zu den Zielen des Vereins erklärte der Vorstand: „Wir wollen da

helfen, wo andere vorbeigehen und lindern im Auftrag Christi Not. Wie

der barmherzige Samariter bringen wir Menschen die bedingungslose und

unbegrenzte Liebe Gottes näher. Opfer von Krieg, Armut,

Naturkatastrophen, Krankheit oder Hunger werden unabhängig von ihrer

Weltanschauung oder religiösen Überzeugung, ethnischer Zugehörigkeit

oder Geschlecht unterstützt.“ Der Beiname „Die barmherzigen

Samariter“ solle eine Verständnishilfe für deutschsprachige Partner

sein. Aktuell engagiert sich das Werk in mehr als 20 Ländern,

darunter auch mit einem Wiederaufbauprojekt im Irak. Kurz nach

Weihnachten wurde ein Programm zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie im

Kongo gestartet. Seit Mitte August vergangenen Jahres breitet sich

das Virus dort rasant aus. Die Weltgesundheitsorganisation

verzeichnete zuletzt fast 600 Fälle und spricht vom zweitschlimmsten

Ausbruch in der Geschichte des Landes. Bereits 2014 war Samaritan–s

Purse bei der Ebola-Bekämpfung in Liberia tätig. Im Kongo errichtet

die Organisation nun ein Behandlungszentrum mit 20 Betten. Es kann

auf bis zu 60 Betten erweitert werden.

Der erste öffentliche Auftritt von Samaritan–s Purse unter dem

neuen Namen findet anlässlich des Kongresses christlicher

Führungskräfte am 28. Februar 2019 in Karlsruhe statt. Der Verein

beschäftigt im deutschsprachigen Raum rund 40 Mitarbeiter. Seit dem

1. Januar 2019 wird die Organisation von der Berlinerin Sylke

Busenbender geleitet. Unter www.die-samariter.org wird die Arbeit

näher vorgestellt.

