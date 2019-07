Gesunde Einstellung zum Job / Aktueller Blue-Collar-Kompass: Vor allem junge Nichtakademiker wünschen sich mehr gesundheitliche Zusatzleistungen

Arbeitgeber, die die Gesundheit ihrer Mitarbeiter

fördern, wirken attraktiver auf Kandidaten als andere. Das ist ein

Ergebnis des aktuellen Blue-Collar-Kompass von mobileJob, für den der

Recruiting-Spezialist 1.000 nichtakademische Arbeitnehmer befragte.

Demnach kommen gerade einmal 31% der Befragten in den Genuss

gesundheitlicher Zusatzleistungen in ihrem Unternehmen. Die Bedürfnis

der Mitarbeiter ist indes deutlich höher. Denn 59% der

Nichtakademiker würden sich vornehmlich bei gesundheitsbewussten

Unternehmen bewerben. Besonders hoch im Kurs steht betriebliche

Gesundheitsvorsorge bei jungen Menschen. Fast zwei Drittel (65%) der

18 bis 29-Jährigen wünschen sich derartige Zusatzleistungen von ihrem

Arbeitgeber. Notwendig wären Lösungen in diesem Kontext allemal. Denn

35% der Nichtakademiker fühlen sich immer oder zumindest häufig im

Job gestresst, weitere 55% verspüren immerhin manchmal Stress auf

ihrer Arbeit.

Führungskräfte als bestimmende Stresstreiber

Die Ursachen für beruflich ausgelösten Stress bei Nichtakademikern

sind vielfältig. Stresstreiber Nummer 1 ist erhöhtes Arbeitsaufkommen

(46%). Hoher Termindruck wird von 36% als Ursache angegeben. Zudem

können Nichtakademiker mit Leistungsdruck schlecht umgehen. Bei gut

einem Drittel der Befragten löst dieser negative körperliche oder

psychische Begleiterscheinungen aus. Leistungsdruck wird aus Sicht

der Arbeitnehmer oft von Führungskräften ausgelöst – für 44% die

entscheidenden Stresstreiber im Beruf. Noch extremer sehen das junge

Mitarbeiter, von denen 54% ihre Vorgesetzten als Auslöser von

beruflichem Druck ausmachen. Immerhin 48% machen sich den Stress auf

der Arbeit selbst und sehen den eigenen Leistungsanspruch als Grund

für berufsbedingte Anspannung.

„Führungskräften kommt eine extrem wichtige Rolle zu, wenn es um

die Stressbewältigung am Arbeitsplatz geht. Arbeitgeber sollten ihr

Führungspersonal deshalb auch in dieser Hinsicht und nicht

ausschließlich fachlich schulen. Auch so legen sie einen wichtigen

Grundstein für den Erfolg. Denn zufriedene sowie ausgeglichene

Mitarbeiter sind am Ende deutlich produktiver als solche, die sich

gestresst fühlen und so fehleranfälliger werden“, so Steffen Manes,

Geschäftsführer von mobileJob.

Mehr als die Hälfte der Nichtakademiker kämpft mit berufsbedingten

Rückenschmerzen

Berufe im Blue-Collar-Umfeld sind oft mit körperlichen Tätigkeiten

verbunden. Das gilt für Pflegeberufe gleichermaßen wie für das

Handwerk, die industrielle Fertigung oder Jobs in der Logistik. Jeder

fünfte Nichtakademiker gelangt gemäß der mobileJob-Studie regelmäßig

(immer oder oft) an seine körperliche Grenzen. Nur 28% machen diese

Erfahrung nie. Hauptursache für die körperliche Belastungsgrenze ist

in den meisten Fällen die direkte Arbeitsumgebung. 51% der Befragten,

die schon einmal an ihre Belastungsgrenze gelangt sind, geben an,

dass Kälte, Hitze, Strahlung oder ähnliche Rahmenbedingungen ihrer

Arbeit verantwortlich für körperliche Strapazen seien. Bei immerhin

43% beinhaltet die spezifische Arbeit eine schmerzhafte Körperhaltung

und 56% klagen immer oder oft über Rückenprobleme, die sie sich im

Beruf zugezogen haben. Schon auf dem zweiten Platz dieses

schmerzhaften Rankings stehen psychische Erkrankungen (37%).

Zusatzkrankenversicherung und Zuschuss für Fitnessstudios stehen

hoch im Kurs

Sechs von zehn Nichtakademiker wünschen sich mehr gesundheitliche

Zusatzleistungen und halten sie für einen wichtigen Bewerbungsgrund.

Ganz vorne in ihrer Gunst liegt eine betriebliche

Zusatzkrankenversicherung, die 70% der Befragten gut oder notwendig

finden. Wunsch und Wirklichkeit weichen hier aber deutlich

voneinander ab. Denn gerade einmal 6% geben an, dass es ein solches

Angebot derzeit bei ihrem aktuellen Arbeitgeber gibt. Einen Zuschuss

für Fitnessstudios fänden 48% gut und 14% notwendig, während auch

hier aktuell gerade einmal 7% von einen derartigen Angebot ihres

Arbeitgebers profitieren. Ein ähnliches Bild ist bei präventiven

Gesundheitschecks erkennbar, die 20% für notwendig halten und weitere

36% gut fänden, während nur 19% in ihrem Unternehmen tatsächlich

davon profitieren.

„Unsere Studie zeigt: Unternehmen die Zusatzangebote für

betriebliche Gesundheitsvorsorge in ihre Arbeitgeberleistungen

aufnehmen, differenzieren sich positiv als Arbeitgeber. Wer diesem

Trend Rechnung trägt, Leistungen entwickelt und auf diese in seinen

Stellenanzeigen oder auf der Karrierewebseite verweist, hat es

leichter passende Kandidaten von sich zu überzeugen“, so Steffen

Manes.

Über die Studie

Für den Blue-Collar-Kompass 02/2019 befragte das

Marktforschungsunternehmen respondi im Auftrag von mobileJob 1.000

Arbeitnehmer mit nichtakademischem Hintergrund. Diese spezifische

Personengruppe wurde im Rahmen der Studie zu ihrer Einstellung

hinsichtlich betrieblicher Gesundheitsvorsorge und Stresssymptomen am

Arbeitsplatz befragt. Befragungszeitraum war Juni 2019. Ziel des

Blue-Collar-Kompass ist es, einen analytischen Blick auf die

Karriereperspektiven von Nichtakademikern zu werfen. Er erscheint

quartalsweise.

Über mobileJob.com

mobileJob ist der Recruiting-Spezialist für den Blue Collar

Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Jobbörsen-Kompass, einer Dauerumfrage von

Bewerbern und Arbeitgebern, die mittlerweile mehr als 40.000

Bewertungen ausweist, erreichte mobileJob.com in den Jahren 2017 und

2018 zum jeweiligen Stichtag in der Kategorie

„Spezialisten-Jobbörsen“ die jeweils beste Platzierung unter den

ausschließlich auf den Bereich Blue Collar spezialisierten Jobbörsen

(2018: Platz 3; 2017: Platz 6). Der mobileJob-Ansatz verändert den

konventionellen Bewerbungs- und Recruitingprozess nachhaltig. Dieser

kombiniert die direkte Kandidatenansprache ¸über soziale Kanäle, auf

denen Stellenanzeigen die höchste Sichtbarkeit erreichen, mit einer

von Zeit, Ort und Gerät unabhängigen Abwicklung des gesamten

Bewerbungsprozesses. Derzeit vertrauen bereits mehr als 3.500

Arbeitgeber auf mobileJob.com, wenn es darum geht passende

Mitarbeiter in Berufsfeldern wie Pflege, Logistik, Handel,

Gastronomie, Produktion, Industrie oder Call Center zu finden. Dabei

profitieren sie unter anderem von dem tiefgreifenden

Zielgruppen-Know-how, das mobileJob als Anbieter für den

nichtakademischen Kandidatenmarkt nicht zuletzt auch durch zahlreiche

Marktforschungsprojekte vorantreibt. Das Ziel: eine jederzeit

punktgenaue Ansprache qualifizierter Kandidaten, die immer genau

deren Erwartungshaltung zu Jobsuche und Berufsplanung bedient.

