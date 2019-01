Glaser: AfD weist Unterstellungen des Antisemitismusbeauftragten zurück

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Albrecht

Glaser MdB widerspricht dem Antisemitismusbeauftragten der

Bundesregierung, im AfD-Parteiprogramm würden sich antisemitistische

Positionen finden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung

Felix Klein hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk behauptet,

dass „die AfD viele antisemitische Positionen vertritt und in ihrem

Parteiprogramm hat“ (http://ots.de/QwzdJ8)

Dazu erklären der Vorsitzende der Bundesprogrammkommission,

Albrecht Glaser MdB, und die Vorsitzende der Juden in der AfD, Dr.

Vera Kosova:

„Wir weisen die Unterstellungen des Antisemitismusbeauftragten

Felix Klein scharf zurück. Die AfD vertritt keine antisemitischen

Positionen und setzt sich nachdrücklich für jüdisches Leben in

Deutschland und für das Existenzrecht Israels ein. Von den beiden von

Herrn Klein angeführten Beispielen, Beschneidung und rituelles

Schächten, findet das erste im Programm (Grundsatzprogramm) gar keine

Erwähnung. Bezüglich des zweiten wendet sich die AfD nicht gegen das

rituelle Schächten an sich, sondern gegen das betäubungslose

Schlachten von Tieren. Dabei hat sich die AfD an den bestehenden

gesetzlichen Regelungen von Ländern wie Schweden, der Niederlande,

Schweiz, Polen, Norwegen, Island, Liechtenstein und Dänemark

orientiert. Will Herr Klein diesen Ländern auch Antisemitismus

vorwerfen?

Herr Klein sollte darauf achten, sein Amt mit der gebotenen

Neutralität auszuüben und es nicht einseitig in den Dienst der

parteipolitischen Auseinandersetzung zu stellen. Antisemitismus ist

ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich insbesondere durch die

Zuwanderung vieler Muslime seit 2015 verschärft hat. Es ist ebenso

paradox wie durchschaubar, wenn Herr Klein und Vertreter der

etablierten Parteien, die diese Art der Zuwanderung erst möglich

gemacht haben, nun die einzige Partei, die dies kritisiert hat, zum

Sündenbock für die Zunahme von Antisemitismus in Deutschland zu

stempeln versuchen.“

Pressekontakt:

presse@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell