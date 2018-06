Gleiche Karrierechancen für Frauen und Männer? / Führungskräfte-Befragung offenbart Lücke zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit (FOTO)

– Mehrheit der Führungskräfte glaubt an gleiche Karrierechancenvon Männern und Frauen– Aber: Nur für 27 Prozent der CEOs ist Gender Diversity einTop-10 Ziel– Initiative „Chefsache“ zeigt konkrete Maßnahmen auf, umChancengerechtigkeit bei der Talententwicklung zu fördern

Männer und Frauen haben in Deutschland nicht die gleichen Chancen

im Job, auch wenn dies Führungskräfte anders wahrnehmen. Das zeigt

die aktuelle Innofact-Befragung unter mehr als 400 Führungskräften in

Deutschland im Auftrag der Initiative „Chefsache“. Demnach ist die

Mehrheit der Befragten (68 Prozent) davon überzeugt, die

Talententwicklung in ihrem Unternehmen böte Frauen und Männern

gleiche Karrierechancen. Doch nur weniger als ein Drittel (29

Prozent) der Befragten geben an, dass es in ihrem Unternehmen

standardisierte Kriterien gibt, mit denen Talente identifiziert und

in passende Positionen befördert werden. Weniger als die Hälfte der

Befragten (44 Prozent) erklärte, es gäbe in ihrem Unternehmen ein

systematisches Talentmanagement, in Firmen mit weniger als 500

Beschäftigten sogar nur knapp 32 Prozent. Auch bei der Transparenz

besteht Nachholbedarf: Nur 41 Prozent der Befragten gaben an, dass in

ihrem Unternehmen regelmäßig Daten in Bezug auf den Frauenanteil und

die Beförderung von Frauen erhoben werden.

„Die Zahlen offenbaren sehr deutlich, wie groß die Lücke zwischen

Denken und Realität in punkto Karrierechancen von Frauen und Männern

ist. Die Wahrnehmung in den Köpfen ist allerdings entscheidend, wenn

wir etwas ändern wollen“, sagt Janina Kugel, Personalvorstand der

Siemens AG. Das Unternehmen ist zusammen mit 24 weiteren

Organisationen Mitglied bei der Initiative „Chefsache“.

Gleichzeitig ergab die Befragung, dass Führungskräfte vor allem

diejenigen Talente fördern, die ihnen selbst am ähnlichsten sind,

d.h. in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Alter und Ausbildung. Auf

Diversität bei der Zusammenstellung der Teams oder bei Beförderungen

achtet lediglich jeder fünfte der Befragten. Nur 27 Prozent der

Führungskräfte geben an, Gender Diversity sei eines der zehn

wichtigsten strategischen Ziele ihres CEOs. „Dabei sind divers

aufgestellte Unternehmen deutlich erfolgreicher“, kommentiert Dr.

Bettina Volkens, Vorstandsmitglied der Lufthansa Group und

Arbeitsdirektorin im Ressort Personal und Recht. „Vielfalt in all

ihren Dimensionen ist eine grundlegende Voraussetzung dafür,

innovationsstark und wandlungsfähig zu bleiben und sich langfristig

eine führende Position im Wettbewerb zu sichern.“

Zusätzliche Probleme bereitet der Einfluss von „Unconscious Bias“

(unbewussten Vorurteilen) bei der Einstellung und Beförderung von

Mitarbeitern. Über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) kennt

„Unconscious Bias“ nicht oder hat sich noch nicht eingehend damit

beschäftigt. Dies fördert ungerechte Personalentscheidungen. Zudem

werden Führungspositionen immer noch selten mit Teilzeitkräften

besetzt. Insgesamt 84 Prozent der befragten Entscheider berichten, in

ihrem Unternehmen würden flexible Arbeitszeitmodelle für

Führungspositionen nicht oder nur vereinzelt unterstützt.

Plädoyer für Chancengerechtigkeit aller Talente

Die Ergebnisse der Führungskräftebefragung zeigen, wie groß die

Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Realität ist. Hier setzt die

Initiative „Chefsache“ mit konkreten Konzepten an und plädiert in

ihrem aktuellen Report „Talententwicklung neu denken“ für mehr

Chancengerechtigkeit aller Talente und ein ausgewogenes Verhältnis

der Geschlechter. Der Report zeigt, wie eine faire und

leistungsgerechte Förderung von Frauen und Männern im Alltag gelingt,

und was Organisationen, Führungskräfte und Talente selbst dazu

beitragen können. Mit konkreten Empfehlungen, die sich ebenso auf

aktuelle Forschungsergebnisse wie auf praktische Erfahrungen aus dem

„Chefsache“-Netzwerk stützen, macht die Initiative deutlich: Die

Herausforderungen der chancengerechten Talententwicklung lassen sich

oft einfacher als vermutet lösen. Folgende Lösungsansätze werden

dabei vorgestellt:

1. Recruiting und Onboarding: Chancengerechte Talententwicklung

beginnt mit einer Stellenausschreibung, bei der sich alle Bewerber

angesprochen fühlen. Nur 41 Prozent der befragten Führungskräfte

nutzen bereits gendersensible Sprache bei Ausschreibungen. Eine

datenbasierte Kandidatenauswahl durch Tools und Algorithmen schafft

zusätzliche Chancengerechtigkeit von Beginn an.

2. Feedbackkultur und Leistungsbeurteilungen: Eine offene

Feedbackkultur hilft Nachwuchskräften, Stärken auszubauen und

Entwicklungsbedarf zu erkennen. Technische Lösungen wie Feedback-Apps

können dabei unterstützen. Die Bewertung von Mitarbeitern sollte auf

eine möglichst breite Basis gestellt werden – von Beurteilungen durch

Vorgesetzte bis zu Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster

Hierarchiestufen.

3. Talentprogramme: Unternehmen sollten Programme initiieren, mit

denen Kernkompetenzen, Vernetzung und Engagement der Talente

gefördert werden. Solche Programme liefern Anerkennung für erbrachte

Leistungen und neue Perspektiven, wirken zudem unternehmensbindend.

Sie sollten auf alle Talente zugeschnitten werden, da meist mehr

Männer als Frauen für solche Programme nominiert werden.

4. Interne Karriereberatung und Coachings: Interne

Karriereberatungen und Coachings, in denen Stärken erkannt und Ziele

definiert werden, unterstützen weibliche und männliche Talente auf

ihrem Weg in Top-Positionen. Prominentes Beispiel ist die „Grow2Glow“

Coaching-Initiative von Siemens, die sich an weibliche Talente

richtet. „Die Initiative führt zu mehr Diversität und

Innovationskraft im Unternehmen. Und sie zeigt, die Organisation kann

einen Beitrag zur Talententwicklung von Frauen leisten, wenn

erforderliche Freiräume geschaffen werden“, sagt Janina Kugel,

Personalvorstand von Siemens.

5. Sonderprojekte und Jobrotationen: Viele Organisationen wenden

viel Zeit auf, um externe Talente zu gewinnen. Der interne

Stellenmarkt bietet ebenfalls Führungsnachwuchs, Stellen sind so

meist sogar schneller zu besetzen. Ein Portal mit offenen Positionen

schafft Transparenz für beide Seiten: Es vereinfacht den Zugang zu

Projekten und neuen Aufgaben und mindert Verlustängste von

Führungskräften.

6. Besetzung von Schlüsselfunktionen: Nachfolgebesetzungen

erfolgen oft reaktiv und nicht im Rahmen systematischer

Talententwicklung. Transparente Ausschreibungen sind

Grundvoraussetzung für Chancengerechtigkeit. Unterstützend wirken

diverse Kandidatenlisten, divers besetzte Gremien und ein leichter

Zugang zu Talentplattformen, auf der jeder selbstständig sein Profil

aktualisiert.

7. Rolle der Führungskräfte: Führungskräfte, die sich selbst als

Mentoren verstehen, können Stärken, Ziele oder Konflikte eines

Talents genauso einschätzen, wie Perspektiven und

Entwicklungsmöglichkeiten – kritisch, aber neutral. Führungskräfte

können darüber hinaus als aktive Sponsoren eines Talents wirken und

sich für dessen Fortkommen einsetzen. Manager der oberen Ebenen

sollten als Rollenmodell agieren und Wissen teilen. Mentoring- und

Sponsoring-Beziehungen zwischen Chef und Talent nutzen dem gesamten

Unternehmen.

Unterstützen können dabei auch formelle Matching-Prozesse. Das

Ziel ist, Personen aus unterschiedlichen Abteilungen zu vernetzen

und die Kommunikation über Hierarchien und Themen hinweg zu

intensivieren. Die Deutsche Lufthansa AG hat mit solchen Programmen

gute Erfahrungen gemacht: „Durch das gesteuerte Mentoring erhalten

Mitarbeiter nicht automatisch eine neue Position, sondern vielmehr

Perspektiven und Tools, um die nächsten Schritte selbst zu gehen“,

erläutert Bettina Volkens, Personalvorstand bei Lufthansa.

Den kompletten Report finden Sie unter www.initiative-chefsache.de

Zur Umfrage

Im Auftrag der Initiative „Chefsache“ befragte das

Meinungsforschungsinstitut Innofact im April 2018 mehr als 400

hochrangige Führungskräfte online – davon 97 Prozent leitende

Angestellte oder Beamte im höheren oder gehobenen Dienst sowie drei

Prozent Geschäftsführer.

Hintergrund zur Initiative „Chefsache“

„Chefsache. Wandel gestalten – für Frauen und Männer“ ist ein

Netzwerk zur Förderung eines ausgewogenen Verhältnisses von Frauen

und Männern in Führungspositionen. Schirmherrin der Initiative

„Chefsache“ ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Treibende Kräfte sind

Geschäftsführungsmitglieder und Vorstände von Unternehmen sowie

Leiterinnen und Leiter wissenschaftlicher, sozialwirtschaftlicher und

öffentlicher Einrichtungen. Mit neuen Ideen und Konzepten will die

2015 gegründete Initiative ein Umdenken in der Arbeitswelt

herbeiführen. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und zeitgemäße

Rollenbilder nützen allen gleichermaßen – Frauen, Männern und der

Gesellschaft.

Die Mitglieder von „Chefsache“ sind: Aktion Mensch, Allianz, BASF,

Bayer, das Bundesministerium für Verteidigung, Deutsche Lufthansa,

Deutsche Telekom, Deutscher Caritasverband, EnBW, Evonik,

Fraunhofer-Gesellschaft, Google Deutschland, IBM Deutschland, Innogy,

Klöckner & Co, Landesbank Baden-Württemberg, Max-Planck-Gesellschaft,

McKinsey & Company, NDR, Robert Bosch, Siemens, TÜV Rheinland,

Volkswagen, WAREMA Renkhoff und DIE ZEIT.

Weitere Informationen zur Initiative unter

www.initiative-chefsache.de und bei Twitter unter @Chefsache.

