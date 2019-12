Gröhe/Hirte: Christenhass, Muslimhass und Antisemitismus fordern uns gemeinsam heraus

Kein populistischer Missbrauch von Religion

Der 26. Dezember ist dem heiligen Stephanus gewidmet, dem ersten Märtyrer des

Christentums, der wegen seines Glaubens zu Tode gesteinigt wurde. An diesem Tag

gedenken wir der verfolgten Christen auf der ganzen Welt, aber auch der

verfolgten Gläubigen anderer Religionen. Dazu erklären Hermann Gröhe,

Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften der CDU/CSU-Fraktion im

Deutschen Bundestag, und Heribert Hirte, Vorsitzender des Stephanuskreises in

der CDU/CSU-Fraktion:

Hermann Gröhe: “Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Doch beobachten wir mit

Sorge, dass Religion immer mehr zur Ausgrenzung missbraucht wird. Dieser

populistische Trick führt zu Hass in Gesellschaften. Wir können etwa in Indien,

Pakistan, Nigeria oder Burkina Faso beobachten, was passiert, wenn die

Unterdrückung von Minderheiten zum Mittel religiös-nationalistischer und

rassistischer Bewegungen wird. Zu einem glaubwürdigen Einsatz für die

Religionsfreiheit gehört aber auch der Blick ins eigene Land und die

entschlossene Abwehr aller Formen von Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und

Fremdenhass in Deutschland.”

Heribert Hirte: “Christenverfolgung ist kein exklusives Thema für die

Christenheit, wie Muslimhass oder Antisemitismus auch nicht nur Sache von

Muslimen oder Juden sind. Es betrifft uns alle, an jedem Ort der Welt. Der

Wettbewerb der Werte und Systeme hat sich globalisiert. Der Einfluss Chinas, und

damit der Einfluss autoritärer Werte, wird weiterhin steigen. Umso wichtiger ist

es, dass Christen nicht schweigen, wenn Gläubige Opfer von Mordkampagnen werden.

Vielmehr müssen sie sich für die Menschenrechte in Gänze stark machen. Das gilt

für die Zivilgesellschaft wie auch für die Politik. Ein entsprechendes Vorgehen

muss auch innerhalb der EU-Institutionen zentral koordiniert und mit fachlicher

Expertise ausgestattet werden. Deshalb ist es unerlässlich, das Amt des

Europäischen Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit zu verstetigen und in

Zukunft auch mit mehr Mitteln auszustatten. In der letzten Kommission war das

Amt des “Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief

outside the EU” mit dem Slowaken Jan Figel besetzt.”

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4476572

OTS: CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell