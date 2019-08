Grundlegende Reform der Strukturen des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD)

Nach mehrjähriger Vorarbeit hat die Vollversammlung

des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), dem alle 27 deutschen

(Erz-)Bistümer angehören, einer grundlegenden Erneuerung der

Verbandsstrukturen zugestimmt. Ziel des Reformprojekts, das von

Bischof Dr. Gregor Maria Hanke OSB (Eichstätt) geleitet wurde, war

die Schärfung der Aufgaben des Verbandes, die Neuordnung der

Verbandsorgane sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit mit den

Gremien der Deutschen Bischofskonferenz. Bereits im Juni 2019 haben

die Bischöfe einstimmig die neue Satzung und Geschäftsordnung des VDD

und weitere Regelwerke verabschiedet. Die neuen Regelungen treten am

1. November 2019 in Kraft.

Der VDD hat die Aufgabe, im Auftrag der Deutschen

Bischofskonferenz die rechtlichen, wirtschaftlichen, administrativen

sowie technischen Belange der in ihm zusammengeschlossenen

(Erz-)Diözesen zu wahren und zu fördern. Er übernimmt für die

Deutsche Bischofskonferenz die Funktion des Rechts- und

Anstellungsträgers, repräsentiert die in ihm zusammengeschlossenen

(Erz-)Diözesen im Rahmen seiner Zuständigkeit nach außen und berät

die Verbandsmitglieder in Fragen, die für die Kirche in Deutschland

mit Blick auf die Aufgaben des Verbandes von strategischer Bedeutung

sind. Der Verbandszweck wird insbesondere durch die Wahrnehmung der

Belange der Verbandsmitglieder gegenüber öffentlichen und privaten

Stellen auf nationaler und internationaler Ebene, durch die

Beobachtung der für die Kirche in Deutschland relevanten

Rechtsentwicklungen sowie die Beratung der Organe und der

Verbandsmitglieder in rechtlichen, wirtschaftlichen, administrativen

und technischen Angelegenheiten verwirklicht. Hierzu gehören auch die

Koordination und der Ausgleich innerkirchlicher Interessen, die

Aufstellung und Abwicklung des Haushalts des Verbandes, die

Vorbereitung und Durchführung des interdiözesanen

Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahrens sowie die Organisation der

Geschäftsstelle der kirchlichen Gerichte auf interdiözesaner Ebene

und/oder auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz, etwa im

Bereich des Arbeits- und Datenschutzrechts.

Kernelement der Reform ist die Straffung der Verbandsorgane:

Verbandsausschuss und Verwaltungsrat, die bisher als Beratungsorgane

der Vollversammlung fungierten, werden abgeschafft. Stattdessen wird

mit dem Verbandsrat ein auf Partizipation ausgerichtetes, zentrales

Beratungs- und Entscheidungsorgan installiert, das mindestens drei

Mal im Jahr tagen soll. Der Verbandsrat soll künftig die

Zusammenarbeit zwischen dem Verband und den Kommissionen der

Deutschen Bischofskonferenz stärken, strategische Themen im

Aufgabenbereich des Verbandes gründlich vorberaten, die

Geschäftsführung bei der operativen Leitung des Verbandes

unterstützen und die Arbeit der Kommissionen des Verbandes

koordinieren. Damit übernimmt der Verbandsrat eine zentrale

Steuerungsfunktion im Gefüge des Verbandes und kann damit die

Vollversammlung des Verbandes entlasten.

Der Verbandsrat besteht aus 18 stimmberechtigten Mitgliedern: dem

Vorsitzenden der Vollversammlung, sechs weiteren Diözesanbischöfen,

sechs Generalvikaren, drei Finanzdirektoren sowie zwei Personen auf

Vorschlag des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Der

Geschäftsführer des VDD und der Leiter der Geschäftsstelle gehören

dem Gremium mit beratender Stimme an. Die inhaltlichen Vorgaben

werden künftig in fünf Kommissionen, in denen überwiegend Fachleute

aus den Diözesen aus den Bereichen Recht, Finanzen und Steuern,

Personalwesen und Verwaltung mitwirken, erarbeitet.

Nach seiner Konstituierung im Frühjahr 2020 wird sich der

Verbandsrat mit grundsätzlichen Fragen und Herausforderungen der

katholischen Kirche in Deutschland befassen müssen. Hierzu zählen

unter anderem

– eine mittel- und langfristige Aufgabenklärung im Blick auf ein

intensiveres gemeinsames Handeln der Bistümer und die Erarbeitung

einer entsprechenden Haushaltsstrategie; die Klärung der

Finanzierungsstrukturen auf der Bundesebene (Fragen einer fairen

Lastenverteilung und eines geeigneten Finanzierungsmodells:

Indexierung oder aufgabenbezogene Finanzierung, usw.);

– Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der Solidarität

zwischen den Mitgliedsbistümern (z. B. Zukunft des Strukturbeitrags

und der Altershilfe Ost);

– das Aufzeigen von tragfähigen Perspektiven für die betriebliche

Altersversorgung der kirchlichen Mitarbeiter in der Kirchlichen

Zusatzversorgungskasse (KZVK);

– Bereitstellung von rechtlichen, wirtschaftlichen, administrativen

und technischen Dienstleistungen für die (Erz-)Diözesen durch

Bündelung von Ressourcen;

– Klärung, in welchem Umfang und mit welchem Inhalt die Kirche in

Deutschland die grundgesetzlich zugestandenen Autonomiebereiche

eigenständig ausfüllen kann und will (etwa im Bereich des Arbeits-

und Datenschutzrechts).

Der Vorsitzende des jetzigen Verbandsausschusses, Bischof Dr.

Gregor Maria Hanke OSB, würdigt das Projekt, das nun seinen Abschluss

gefunden hat: „Das einstimmig beschlossene Reformwerk des VDD

gewährleistet eine hohe Transparenz und die Verlässlichkeit des

Haushalts. Überdies stellt es ein Instrumentarium dar, um Aufgaben

der katholischen Kirche in Deutschland künftig stärker gemeinsam und

solidarisch umzusetzen. Durch die Neuaufstellung des VDD können die

Bistümer stärker zusammenrücken“, so Bischof Hanke. Das Reformpaket

löse nicht schon die anstehenden Fragen und pastoralen

Herausforderungen, denen sich die 27 (Erz-)Bistümer in Deutschland

gegenüber sehen. „Aber es stellt ein gutes Instrumentarium bereit, um

ans Werk gehen zu können“, sagt Bischof Hanke.

Der Geschäftsführer des VDD und Sekretär der Deutschen

Bischofskonferenz, P. Dr. Hans Langendörfer SJ, hebt hervor: „Dank

der Verbandsreform sind wir für die Klärung der großen Anfragen und

Herausforderungen, vor denen die Kirche steht, besser aufgestellt.

Zugleich können die Bischöfe ihre überdiözesane Arbeit in der

Deutschen Bischofskonferenz besser an die finanziellen Ressourcen

rückbinden. Das sind wichtige Fortschritte.“

Hintergrund

Die ab 1. November 2019 gültigen Normtexte sind ab sofort

verfügbar unter

www.dbk.de/ueber-uns/verband-der-dioezesen-deutschlands-vdd.

Dazu gehören: Die Satzung des VDD, die Geschäftsordnung des VDD

und die Ordnung über die Arbeitsweise der Kommissionen und

Unterkommissionen des VDD.

Die Zusammensetzung des Verbandsrates vom 1. November 2019 bis zum

31. Oktober 2022 ist wie folgt von der Vollversammlung des VDD

beschlossen worden:

– Kardinal Reinhard Marx (München und Freising), Vorsitzender der

Vollversammlung

– Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln)

– Erzbischof Dr. Stefan Heße (Hamburg)

– Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg)

– Bischof Dr. Felix Genn (Münster)

– Bischof Dr. Franz Jung (Würzburg)

– Bischof Dr. Ulrich Neymeyr (Erfurt)

– Generalvikar Michael Fuchs (Regensburg)

– Generalvikar Alfons Hardt (Paderborn)

– Generalvikar P. Manfred Kollig SSCC (Berlin)

– Generalvikar Klaus Pfeffer (Essen)

– Generalvikar Dr. Clemens Stroppel (Rottenburg-Stuttgart)

– Generalvikar Andreas Sturm (Speyer)

– Finanzdirektorin Kirsten Straus (Trier)

– Finanzdirektor Dr. Josef Sonnleitner (Passau)

– Finanzdirektor Gerhard Stanke (Fulda)

– Prof. Dr. Thomas Sternberg (Zentralkomitee der deutschen

Katholiken)

– Hildegard Müller (Zentralkomitee der deutschen Katholiken)

– (beratend) P. Dr. Hans Langendörfer SJ (Geschäftsführer des VDD)

– (beratend) Dr. Matthias Meyer (stellv. Geschäftsführer des VDD)

