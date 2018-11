Habibi – Erinnerungen und Geschichten über den Flüchtlingsansturm 2015

Die Autoren Kurt-Peter Schirmer und Annegret Schirmer erleben 2015 den ersten großen Ansturm von Flüchtlingen in der Notunterkunft Sarstedt bei Hildesheim. Als Ehrenamtliche bildeten sie das „KIT“ – Kriseninterventionsteam. Annegret Schirmer, pensionierte Realschullehrerin, geprüfte Heilpraktikerin für Psychotherapie und ausgebildete Supervisorin, kümmerte sich vor allem in Einzelgesprächen um Probleme der Flüchtlinge. Dr. Kurt-Peter Schirmer, Diplom-Volkswirt und ehemaliger selbständiger Unternehmer, spezialisierte sich auf die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihr Heimatland. Er schrieb die Erlebnisse und Erfahrungen der beiden auf. Aus diesem „Tagebuch“ schöpfen sich viele interessante Eindrücke und Geschichten.

2015 wanderten immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Es ist kein Wunder, dass einige Millionen Menschen mehr in einem Land einen Einfluss auf das alltägliche Leben haben, doch welche Auswirkungen und Wirkungen hatten und haben diese Menschen wirklich? Die Erinnerungen und Geschichten von Kurt-Peter Schirmer und Annegret Schirmer berichten von den Verhältnissen und Zuständen in Notunterkünften, von der deutschen Willkommenskultur, aber auch von Widerständen, vom Zuständigkeitschaos und dem Behördendschungel. Die Leser lernen, wie lange es dauert, bis ein Fall bearbeitet wird und nach welchen Kriterien Flüchtlinge auf Kommunen verteilt wurde. Es geht zudem um psychische Probleme der Betroffenen, Lagerkoller, kriminelle Energie und Randale. Kurt-Peter Schirmer und Annegret Schirmer beantworten in ihrem Buch die Fragen, die vielen Menschen durch den Kopf gehen. Sie gehen in ihrem authentischen Werk das Thema offen und ehrlich an und versuchen die Auswirkungen der Entwicklungen in neutralem, sachlichen Ton wiederzugeben.

„Habibi – Flüchtlinge" von Kurt-Peter Schirmer und Annegret Schirmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-8737-8 zu bestellen.

