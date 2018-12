Hanebüchen: „Hamburg wird zur Stadt mit den meisten Fortbildungen und den wenigsten Pflegenden“ / bpa warnt vor noch mehr Bürokratie und Pflichten für Leitungskräfte in der Pflege

Ganz Deutschland sucht händeringend

Pflegefachkräfte und setzt auf Anreize für diese Berufsgruppe. Anders

in der Hansestadt: Hier werden die Anforderungen an Leitungskräfte,

die bereits jetzt im Vergleich zu allen anderen Bundesländern die

höchsten sind, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern weiter

angehoben. „Während die Pflege unter Personalmangel leidet und der

bpa zusammen mit der Stadt Hamburg und anderen eine Imagekampagne für

die Pflege vorbereitet, wollen die Verantwortlichen die

Fortbildungsanforderungen für Leitungskräfte auf ein bundesweit

einmalig hohes und völlig überzogenes Niveau schrauben. Hamburg wird

so zu einer isolierten Insel, auf der fachliche Hürden für

interessierte Fachkräfte aus anderen Bundesländern aufgebaut werden“,

kritisiert der Hamburger Landesvorsitzende des Bundesverbands

privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Frank Wagner.

Im Sozialgesetzbuch XI ist für Pflegedienstleitungen in

Pflegeeinrichtungen und -diensten eine Fortbildung mit 460

Unterrichtsstunden vorgeschrieben. Die Hansestadt will künftig jedoch

fast das Dreifache verlangen. Der Jugendbildungsausschuss berät dazu

derzeit eine neue Fortbildungs- und Prüfungsordnung. Diese gilt dann

als Voraussetzung zur staatlichen Anerkennung nach dem

Berufsbildungsgesetz.

„Eine Pflegedienstleitung soll beispielsweise 1.200 Stunden

Weiterbildungen absolvieren. Das gibt es außerhalb von Hamburg

nirgendwo. Damit wird es für Pflegefachkräfte in unserer Stadt

vollkommen unattraktiv, sich für Leitungspositionen zu interessieren.

Im Ergebnis ist dies eine gute Werbekampagne für die

Pflegeeinrichtungen in den umliegenden Bundesländern“, befürchtet

Wagner.

Dass sich die Hamburger Gesundheitsbehörde bei den unzähligen

Herausforderungen in der Pflege derzeit überhaupt mit einer weiteren

Aufstockung der Anforderungen beschäftigt, hält Wagner für

hanebüchen: „Derzeit sollten alle Bemühungen auf die Gewinnung

zusätzlicher Kräfte und die Entlastung der Pflegenden gerichtet sein,

nicht auf neue pflegeferne Aufgaben, die offenbar nur in Hamburg

gebraucht werden. Wir werden damit demnächst die Stadt mit den

meisten Fortbildungsstunden, aber den wenigsten Pflegenden sein.“

