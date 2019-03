Hardt/Klein: Für eine realistische und ehrgeizige Afrika-Politik

Demokratie und gute Regierungsführung wichtige

Grundlagen der Zusammenarbeit

Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch die aktualisierten

Afrikapolitischen Leitlinien beschlossen. Dazu erklären der

außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen

Hardt, und der entwicklungspolitische Sprecher Volkmar Klein:

Jürgen Hardt: „Ein stabiles und wirtschaftlich wachsendes Afrika

ist in deutschem Interesse. Um auf unserem Nachbarkontinent

Stabilität zu fördern, übernimmt Deutschland bereits große

Verantwortung – zivil, entwicklungspolitisch, wirtschaftlich und auch

militärisch. Es ist wichtig, dass die Bundesregierung sich weiter zu

dieser Verantwortung bekennt und für das deutsche Engagement fünf

prioritäre Ziele definiert: Frieden, Sicherheit und Stabilität;

nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung; Steuerung von Migration und

Bekämpfung von Fluchtursachen; Partnerschaft zur Stärkung der

regelbasierten Weltordnung und eine Vertiefung der

zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es, dass dabei die

Förderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität an erster Stelle

steht. Ohne funktionsfähige demokratische Staaten mit Regierungen,

die sich der „Good Governance“ verpflichten, sind die

Herausforderungen Afrikas nicht zu lösen. Ohne Erfüllung dieser

Voraussetzung können wir auch die Chancen, die sich durch eine

intensivere Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Afrika

bieten, nicht voll nutzen – sei es in der Wirtschaft, in der

Sicherheits- oder auch der Migrationspolitik.“

Volkmar Klein: „Die neuen Afrikapolitischen Leitlinien sind der

übergeordnete Rahmen auch für die entwicklungspolitische

Zusammenarbeit mit unserem Nachbarkontinent. Die Aktualisierung der

Leitlinien aus dem Jahre 2014 war nötig. Die Agenda 2030 und das

Pariser Klimaschutzabkommen, die beide in der Zwischenzeit

verabschiedet wurden, sind internationale Eckpfeiler für die

Entwicklungszusammenarbeit, die dringend berücksichtigt werden

mussten. Entscheidend ist, dass die nachhaltige wirtschaftliche

Entwicklung Afrikas in den Fokus gerückt wird: Nur durch

Investitionen und neue Arbeitsplätze wird Afrika Armut und Hunger

überwinden können. Es ist richtig, dass wir reformwillige

afrikanische Staaten besonders unterstützen und dafür Schwerpunkte in

der Zusammenarbeit setzen.“

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell