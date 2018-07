Hardt: Treffen Trumps und Putins war Propaganda-Coup für Russland

Gipfel in Helsinki ohne nachvollziehbare Ergebnisse

– EU muss geschlossen auftreten

Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen

Präsidenten Wladimir Putin am gestrigen Montag in Helsinki hat kaum

greifbare Ergebnisse gebracht. Dazu erklärt der außenpolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:

„Bereits der G7-Gipfel in Kanada Anfang Juni und der NATO-Gipfel

vergangene Woche in Brüssel haben gezeigt, dass sich unter

US-Präsident Donald Trump Inhalt und Stil der amerikanischen

Weltpolitik geändert haben. Trumps Treffen mit Putin bestätigte

diesen Eindruck: Bei dem Treffen der beiden traten an die Stelle der

sonst üblichen Vereinbarungen und Communiqués vage Absprachen und

Willenserklärungen.

Dies führt zwangsläufig zu Unsicherheiten, da es keine

nachprüfbaren und nachvollziehbaren Ergebnisse gibt. Niemand außer

den Beteiligten weiß, worüber Trump und Putin tatsächlich miteinander

gesprochen haben. Bezieht man sich also allein auf die

Pressekonferenz kann man sagen: Der Gipfel von Helsinki war ein

Propaganda-Coup für Russland und für Amerika ein zweifelhafter

Erfolg.

Dieser neue Stil der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik

muss Konsequenzen gerade für die Europäische Union haben. Aus ihrer

kulturellen Vielfalt, ihrer wirtschaftlichen Prosperität und ihrer

sozialen Stabilität heraus sollte die EU Kraft schöpfen. Sie sollte

selbstbewusst und aus einer Position der Stärke heraus agieren.

Versuche von außen, die Europäische Union zu schwächen, müssen mit

Geschlossenheit der Mitgliedstaaten beantwortet werden. Nicht nur in

der Handelspolitik ist Einigkeit das Gebot der Stunde für die EU.

Allen EU-Mitgliedstaaten muss bewusst sein, dass sie als Einzelne zum

Spielball derjenigen werden, die einen Keil in die Europäische Union

treiben und sie schwächen wollen. Dazu zählen China und Russland,

mittlerweile aber auch der amerikanische Präsident mit seinen

irritierenden Äußerungen.

Alle Mitgliedsländer sollten sich des Vorteils bewusst werden, den

der EU-Binnenmarkt mit sich bringt. Teil des größten gemeinsamen

Wirtschaftsraums der Welt zu sein, kann in einem möglicherweise

drohenden Handelskrieg das Überleben kleiner EU-Volkswirtschaften

bedeuten.“

