Hate Speech: Landesregierung antwortet zur Situation in Hessen

Sorgt die Hessische Landesregierung dafür, dass

Täter von Hassrede und Hasskommentaren im Netz konsequent bestraft

werden? Das wollte der Landtagsabgeordnete Stefan Müller (FDP) in

einer Kleinen Anfrage wissen. Nach monatelangem Warten liegen nun die

Antworten auf die Anfrage vor. Nach Meinung von Campact zeigen sie,

dass die Landesregierung das Thema zwar erkennt, aber viel zu wenig

dagegen unternimmt. Der aktuelle Verdacht gegen Frankfurter

Polizisten, die eine türkische Anwältin und ihr Kind mit

rassistischen Hassreden und Mord bedroht haben sollen, zeigt wie

schwerwiegend das Problem ist.

So wird das Themenfeld Hasskriminalität nach Auskunft von

Innenminister Peter Beuth (CDU) zwar als politische motivierte

Straftat behandelt und es gab von 2015 bis 2017 über 670 Anzeigen,

aber es kam nur zu sehr wenig Verurteilungen. 2017 gab es nur zwölf

Verurteilungen. Dabei wird aus der Campact-Studie zu Hate Speech

deutlich, dass jeder dritte Hesse und jede dritte Hessin bereits Hate

Speech erfahren haben. Klar ist: Polizei und Justiz unternehmen zu

wenig. „Die geringe Zahl der Verurteilungen zeigt, dass die

Strafverfolgung nicht konsequent umgesetzt wird. Verfahren verlaufen

sich im Sand und brauchen im Schnitt fast vier Monate

Bearbeitungszeit, wohingegen der Hass nur einen Mausklick braucht.

Die Verfahren müssen beschleunigt werden“, sagt Anna-Lena von

Hodenberg, Campaignerin bei Campact.

Nach Angaben aus dem Innenministerium erhalten Polizistinnen und

Polizisten den „Leitfaden für die Bekämpfung von Hass-Postings“ und

die Landesregierung fördert diverse Bildungs- und

Demokratie-Programme mit 1,2 Millionen Euro. Offensichtlich reicht

das jedoch nicht aus, denn Opfer wenden sich viel zu selten an

Polizei und Justiz. Der Vorwurf der Volksverhetzung und rassistisch

motivierter Morddrohungen gegen fünf Polizeibeamte in Frankfurt (NSU

2.0) belegt die Brisanz und beschädigt weiter das Vertrauen der Opfer

in die Polizei. Es ist jetzt zwingend notwendig, dass die Polizei

strukturellen Rassismus in ihren eigenen Reihen erkennt und bekämpft.

„Sie muss jetzt alles daran setzen, das Vertrauen wiederherzustellen.

Dafür brauchen wir gerade für Opfer von rassistisch motivierter

Hassrede auf jeder Polizeidienststelle jeweils einen speziell

geschulten Beauftragten oder Beauftragte gegen Hate Speech“, so von

Hodenberg. Außerdem ist eine enge Zusammenarbeit mit

Opferberatungsstellen gegen Hate Speech notwendig.

Im Oktober hatte Campact gemeinsam mit dem IDZ (Institut für

Demokratie und Zivilgesellschaft) eine repräsentative Studie zu

Hassrede in Hessen vorgestellt. Daraus geht hervor: Über die Hälfte

der Hessinnen und Hessen bekennen sich aus Angst vor Herabwürdigung

und Hass im Internet seltener zu ihrer politischen Meinung. Für die

Studie wurden über 1.200 Menschen in Hessen in repräsentativer

Zusammensetzung befragt. Damit wird Hassrede im Netz nach Meinung von

Campact immer stärker zu einer Gefahr für Meinungsbildung und

-freiheit. Die Untersuchung war bundes- und landesweit die erste

ihrer Art.

Campact fordert ein Maßnahmenpaket für die in Hessen laufenden

Koalitionsverhandlungen. Es fehlt u.a. an

Spezial-Staatsanwaltschaften und schulischer Fortbildung. Opfer

brauchen vereinfachte Klagemöglichkeiten, um vor Gericht nicht mehr

in Vorkasse gehen zu müssen.

Weitere Informationen: Die Anfrage der FDP und die Antworten der

Landesregierung darauf finden Sie hier:

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/8/06628.pdf

Die Hate Speech-Studie finden Sie hier:

https://campact.org/studieHassimNetz

Hier die Zusammenfassung der Ergebnisse:

https://campact.org/HassimNetzKurz

Die Campact-Petition zum Thema haben bereits über 125.000 Menschen

unterzeichnet.https://www.campact.de/hate-speech/

Pressekontakt:

Svenja Koch, Campact-Pressesprecherin, Tel.: 04231 597 590 (auch

mobil), koch@campact.de

Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell