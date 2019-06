Hauskauf mit einem Experten für Immobilien

Rhein-Neckar-Kreis, 21. Juni 2019

Wie Sie sich vor den größten Risiken beim Hauskauf schützen können. Die Wunschimmobilie sollte von einem Immobiliengutachter auf Herz und Nieren geprüft werden.

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die aktuellen Äußerungen des EZB Präsidenten, könnte daher zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik führen. Immobilienkäufer wird die aktuelle Entwicklung freuen, auf der anderen Seite den Immobilienmarkt noch weiter anheizen. Die Konditionen für Baudarlehen sind derzeit sehr günstig.

Der Immobilienkauf sollte gut überlegt sein und nicht von Eile getrieben werden, denn diese ist kein guter Ratgeber. Zumeist kauft ein Privatkunde nur einmal in seinem Leben eine Immobilie. Diese teure Anschaffung sollte mit großer Sorgfalt bedacht und kritisch geprüft werden. Lassen Sie die Immobilie auf Herz und Nieren von einem Experten für Immobilien prüfen und kaufen Sie nicht die Katze im Sack, rät Immobiliengutachter Stephen Eifler REV .

Ganz besonders bei gebrauchten und älteren Immobilien sollte der Hauskauf nur mit einem Immobiliengutachter durchgeführt werden, um sich vor unangenehmen Überraschungen zu schützen. Unentdeckte und versteckte Bauschäden sowie Schwachstellen können zu hohen Folgekosten führen. Eine Besichtigung der Immobilie mit einem Experten ist unabdingbar. Die ungenügende Prüfung der Immobilie kann zu hohen zusätzlichen Sanierungskosten und weiteren finanziellen Belastungen führen. Deshalb ist es für einen Laien angeraten, einen Spezialisten für Immobilien zu konsultieren.

Eine Checkliste für den Immobilienkauf wird auf der Homepage von ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Stephen Eifler REV ist Gründer von ImmoWertReal.de, einem Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung. Schon seit Jahren arbeitet er mit namhaften Auftraggebern erfolgreich zusammen und hat unzählige Immobilien bewertet. Herr Eifler ist Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung. Als zertifizierter Immobiliengutachter für Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV von Standardimmobilien. Er begleitet Immobilienkäufer beim Erwerb einer Immobilie in Form einer Immobilienkaufberatung sowie einer professionellen und unabhängigen Beurteilung der Immobilie.

Des Weiteren wurde Herr Eifler von der TEGoVA (The European Group of Valuers– Associations), einer Organisation nationaler Verbände aus Europa mit Sitz in Brüssel, zertifiziert. Der Titel des Recognised European Valuer – REV ist eine Auszeichnung für Exzellenz in der Immobilienbewertung.

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung ist Ihr professioneller und kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Immobilienbewertung.