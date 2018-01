Hebner: Herr Dobrindt, verkaufen Sie die Wähler nicht für dumm!

Zur Klage Dobrindts über eine –linke

Meinungsvorherrschaft– erklärt der Sprecher der bayrischen

Landesgruppe Martin Hebner, MdB: „Lieber Herr Dobrindt, es ist

durchaus richtig, dass wir in Deutschland eine beklagenswerte linke

Meinungsvorherrschaft haben. Dass nun ausgerechnet Sie jetzt darüber

lamentieren, ist blanker Zynismus und lässt die Systematik der

CSU-Wählertäuschung klar erkennen.

Hat die CSU in den letzten Jahren nicht alles stillschweigend

mitgetragen, was Angela Merkel verbrochen hat? Ist die CSU nicht

jedes Mal in Berlin vor Frau Merkel und ihrem konstanten Linkskurs

eingeknickt? Haben Sie nicht alles mitgetragen, von der Grenzöffnung

bis zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit mit dem unsäglichen

NetzwerkDG von Heiko Maas?

Nein, lieber Herr Dobrindt, Sie praktizieren nur wieder, was wie

seit Langem in der CSU üblich ist: Die CSU protestiert lautstark, um

dann letztendlich doch alles in Berlin zu akzeptieren. Sie sind weder

in einer moralischen noch politischen Position, sich über die

Vorherrschaft linker Meinung zu beklagen, denn Sie sind mitschuldig.

Solche Äußerungen nehmen Ihnen die Wähler nicht ab; Sie sind nur noch

unglaubwürdig.

Die einzig echte Bastion gegen linke Zensur und moralisierendes

Gutmenschentum zu Lasten unseres Landes ist die AfD. Die Wähler

wissen das, denn sie lassen sich nicht mehr von Ihnen für dumm

verkaufen!“

