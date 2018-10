Hebner: Petitionen zum Globalen Pakt für Migration verschwinden schon auf dem Verwaltungsweg – offene Debatte und Kritik werden unterdrückt

In ganz Europa wird derzeit die geplante Annahme

des Global Compact for Migration (GCM) Anfang Dezember in Marrakesch

heftig diskutiert. Das Sekretariat des Petitionsausschusses hat nun

auf dem Verwaltungswege die Veröffentlichung einer Petition gegen den

GCM auf der Petitions-Seite des Bundestages abgelehnt. In der

Begründung dazu heißt es, es „[…] kann von einer Veröffentlichung

der Petition […] abgesehen werden, wenn sie geeignet erscheint, den

interkulturellen Dialog zu belasten“.

Dazu erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner:

„Nach Artikel 17 GG ist es –Jedermanns Recht, sich einzeln oder in

Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an

die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden–. Der

Petitionsausschuss hat damit einen unmittelbar umzusetzenden

Verfassungsauftrag!

–Einen Seismograf, der die Stimmung der Bevölkerung aufzeichnet–,

so beschreibt sich der Ausschuss stolz selbst.

Einer Ablehnung von Petitionen sind deshalb sehr enge Grenzen

gesetzt. Die angebliche –Belastung des interkulturellen Dialogs–

gehört nicht dazu. Der Dialog erfordert es, Meinungen in einem

breiten Spektrum auszutauschen. Ein immer angestrebter

gesellschaftlicher Konsens kann erst nach einer Meinungskontroverse

erfolgen. Allein totalitäre Staaten unterdrücken Meinungen, weil

gesellschaftliche Findungsprozesse allzu oft Meinungslügen entlarven.

Das Vorgehen der Verwaltung entspricht bereits jetzt den Vorgaben

des Globalen Pakts für Migration. Dieser Pakt enthält zahlreiche

Verpflichtungen, um die offene Debatte über Migration und offene

Kritik zu unterdrücken. Diese und auch weitere Petitionen zum

Globalen Pakt für Migration schon auf dem Verwaltungsweg verschwinden

zu lassen, macht klar, wie bereits derzeit mit kritischen Meinungen

umgegangen wird.

Auch angesichts unserer Geschichte ist dies ein beängstigender

Vorgang. Dieser Vorgang erlaubt einen Einblick in das

Rechtsverständnis der derzeitigen Regierung.“

