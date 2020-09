“Helden in der Krise”: Aktion Deutschland Hilft ausgezeichnet / Das F.A.Z.-Institut ehrte das Bündnis für sein Engagement in der Corona-Pandemie (FOTO)

Das Hilfsbündnis “Aktion Deutschland Hilft” wurde vom F.A.Z.-Institut für den außerordentlichen Einsatz zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit dem Zertifikat “Helden in der Krise” ausgezeichnet. Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von “Aktion Deutschland Hilft”, nahm die Auszeichnung auf der feierlichen Preisverleihung am 15. September in Frankfurt am Main entgegen.

“Die Auszeichnung gebührt in erster Linie den zahlreichen mutigen und engagierten Helferinnen und Helfern unserer Bündnisorganisationen, die mit großer Nächstenliebe im Einsatz sind und die neuen Herausforderungen dieser Krise, wie Lockdowns, Kontaktverbot und Lieferengpässe, mit kreativen Lösungen schnell und effektiv gemeistert haben”, so Manuela Roßbach. Die Hilfsorganisationen im Bündnis “Aktion Deutschland Hilft” setzen sich tatkräftig in Deutschland sowie in mehr als 70 Ländern weltweit im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein. Neben der Aufklärung über das Virus zählen vor allem die Versorgung mit Hygieneartikeln, Desinfektionsmitteln, medizinischer Ausrüstung und Medikamenten zu den Hilfsmaßnahmen. Darüber hinaus unterstützen die Organisationen Angehörige von Risikogruppen oder in Quarantäne befindliche Menschen über Lieferservice und Fahrdienste oder Telefonseelsorge und psychosoziale Betreuung.

Mit der Aktion “Helden in der Krise” zeichnet das F.A.Z.-Institut neben Institutionen auch Unternehmen und Einzelpersonen für ihren Einsatz in der Coronakrise aus. Dass sich viele deutsche Unternehmen in der Krise überdurchschnittlich engagiert haben, kann auch Manuela Roßbach bestätigen: “Sogar Unternehmen aus stark betroffenen Branchen haben die Arbeit unserer Hilfsorganisationen mit großzügigen Spenden unterstützt. Das zeugt von großer Solidarität und Verantwortungsbewusstsein.”

Die Aktion “Helden in der Krise” wurde vom F.A.Z.-Institut und vom IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung initiiert. Sie basiert auf einer Social Listening Analyse zur Coronakrise, mit Hilfe derer Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen identifiziert wurden, welche besonders vorbildliches Engagement und großen Einsatz in der Bewältigung der Pandemie zeigen. Zu den Förderern der Aktion zählen Hansgrohe, Beekeeper, Signal Iduna und news aktuell.

Mehr zur Aktion “Helden in der Krise” unter http://www.faz.net/asv/helden-der-krise .

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

“Aktion Deutschland Hilft” ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf http://www.aktion-deutschland-hilft.de

Pressekontakt:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Tel.: 0228/ 242 92 – 222

Fax: 0228/ 242 92 – 199

E-Mail: mailto:presse@aktion-deutschland-hilft.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50116/4708476

OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V.

Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell