„Heute bleibe ich zu Hause“ – eine neue Studie zeigt Gründe und Lösungsansätze für hohe Krankenstände

Trotz Rekordausgaben greifen Maßnahmen der

betrieblichen Gesundheitsförderung nicht, die Arbeitszufriedenheit

sinkt, Krankenstände steigen – zumindest im Bereich der Facharbeiter-

und Serviceberufe. Das sagt Prof. Dr. Sabine Hammer in ihrer

Antrittsvorlesung an der Hochschule Fresenius. Welche Gegenmaßnahmen

können Unternehmen ergreifen?

Die Krankenstandsquote hat sich in Deutschland laut

Robert-Koch-Institut und Statistischem Bundesamt innerhalb der

letzten zehn Jahre um rund 30 Prozent erhöht. Nach Angaben der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin lag der Ausfall an

Bruttowertschöpfung in 2016 (mit durchschnittlich 17,5 Ausfalltagen

pro Arbeitnehmer) bei 133 Milliarden Euro. Und dies, obwohl

Unternehmen und Krankenkassen im gleichen Jahr die Rekordsumme von

knapp 6,5 Milliarden Euro für die betriebliche Gesundheitsförderung

ausgegeben und in zahlreiche Maßnahmen wie Gesundheitstage, Fitness-

und Entspannungsangebote oder Stressmanagement investiert haben.

„Das Geld hätten sich die Betriebe und Krankenkassen vermutlich

sparen können“, sagt Prof. Dr. Sabine Hammer, die mit einem

Forscherteam gerade eine Untersuchung zum Thema

Mitarbeiterzufriedenheit und Krankmeldungen abgeschlossen hat.

Deutschlandweit wurden in sechs Großunternehmen ausführliche

Interviews* mit 180 Mitarbeitern aus Handwerk, Personentransport,

Reinigung und Service durchgeführt. „Die von uns untersuchten

Zielgruppen nehmen diese Aktivitäten sehr häufig als unpassend wahr

und empfinden sie teilweise auch als Bevormundung oder Einmischung

des Arbeitgebers. Das lässt sich leicht nachvollziehen, wenn zum

Beispiel einem körperlich hart arbeitenden Angestellten

Fitnesstrainings als besonderes Angebot angekündigt werden.“

Die Hauptursache für hohe Krankenstände ist nach den

Untersuchungsergebnissen der Effizienzdruck, der auf den Unternehmen

lastet. Er wird nach unten weitergegeben und damit im operativen

Bereich besonders spürbar. „Die größte Herausforderung für Betriebe

wird unserer Ansicht nach sein, diesen Effizienzdruck so zu

kanalisieren, dass die Krankenstände nicht noch weiter steigen

beziehungsweise dauerhaft reduziert werden können“ erläutert Hammer.

„Für unsere Gesprächspartner war entscheidend, dass sie das Gefühl

haben, mehr zu leisten als sie zurückbekommen. Diese Wahrnehmung ist

wissenschaftlich sehr gut untersucht und erhöht das Risiko,

langfristig krank zu werden, erheblich. Die Befragten sind durchaus

stolz auf ihre Berufe, trotzdem kämpfen sie mit einer geringen

Anerkennung im eigenen Unternehmen und in der Gesellschaft.“ Eine

Folge ist, dass diese Mitarbeiter nicht nur häufiger krank werden,

sondern sich auch im Falle eines so genannten indifferenten

Gesundheitszustands heute eher dafür entscheiden, zum Arzt zu gehen

und sich krankschreiben lassen. „Hier findet eine deutliche

Verschiebung statt“, sagt Hammer.

Was können Unternehmen also tun, um die Arbeitszufriedenheit zu

erhöhen und damit Fehltage zu minimieren? Das fängt bei Kleinigkeiten

an: Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt, wenn sie einen

persönlichen Ansprechpartner haben, der gut erreichbar ist, sie mit

Namen kennt und regelmäßig ein substanzielles Feedback gibt. Relativ

leicht lassen sich auch Verbesserungen im Arbeitsumfeld etablieren:

intaktes und neues Arbeitsmaterial, eine moderne Berufskleidung und

gepflegte Räumlichkeiten nehmen Arbeitnehmer als Wertschätzung wahr.

Das Arbeiten in festen und kleinen Teams wirkt sich ebenfalls

positiv auf die Arbeitsmotivation und die Identifikation mit dem

Unternehmen aus. „Eine Weihnachtsfeier oder ein Sommerfest, dessen

Finanzierung aber unbedingt auch der Arbeitgeber alleine trägt, haben

ebenfalls eine wesentlich größere Wirkung als die Gesundheitstage in

der Kantine“, sagt Hammer.

* Die Studie ist aufgrund der offenen Fragen der qualitativen

Forschung zuzuordnen. Hier sind Schlussfolgerungen in Form von

Hypothesen gestattet.

