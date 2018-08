HIV-Konferenz in Stuttgart: Mitten im Leben

20. „Positive Begegnungen“ für ein

selbstverständliches Leben mit HIV / Deutsche AIDS-Hilfe engagiert

sich mit IBM, Daimler, SAP und der Stadt Stuttgart für ein

diskriminierungsfreies Arbeitsleben / Demonstration: „HIV-Übertragung

unter Therapie? Unmöglich!“

Am Donnerstag beginnt in Stuttgart Europas größte Konferenz zum

Leben mit HIV. Bei den 20. „Positiven Begegnungen“, veranstaltet von

der Deutschen AIDS-Hilfe, erarbeiten rund 400 Menschen mit HIV und

Unterstützer_innen Strategien für ein diskriminierungsfreies, sprich:

ganz selbstverständliches Leben mit HIV.

„Wir sind überall!“

Vor 28 Jahren standen bei der ersten bundesweiten Veranstaltung

von Menschen mit HIV und Aids in Frankfurt am Main die Themen Tod und

Stigmatisierung im Vordergrund.

Unter dem Motto „Wir sind überall!“ machen die Positiven

Begegnungen zu ihrem Jubiläum nun deutlich: HIV-positive Menschen

stehen heute mitten im Leben – die meisten ohne größere

Einschränkungen. Die HIV-Therapie sorgt dafür, dass sie gesund

bleiben und verhindert auch die Übertragung von HIV.

Diskriminierung führt jedoch dazu, dass viele Menschen mit HIV

sich nicht outen. Die Positiven Begegnungen machen das Leben mit HIV

sichtbar, ebenso die damit noch immer oft verbundene Benachteiligung

und Zurückweisung.

Dazu sagt Ulf Hentschke-Kristal vom Vorstand der Deutschen

AIDS-Hilfe:

„HIV-positive Menschen können heute leben wie andere Menschen

auch, aber Diskriminierung hindert sie oft daran. Unser Ziel ist ein

ganz selbstverständlicher Umgang mit HIV-positiven Menschen in allen

Lebensbereichen. Dafür können alle Menschen etwas tun, indem sie

Offenheit und Respekt signalisieren.“

Sichtbarkeit in Stuttgart und überall

Laura Halding-Hoppenheit, Schirmfrau der Positiven Begegnungen,

Ehrenmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe sowie Stuttgarter Stadträtin

und Gastronomin erklärt:

„Ich freue mich sehr, dass unsere Stadt die Positiven Begegnungen

zum dritten Mal willkommen heißt. Das ist ein starkes Zeichen.

Schluss mit Ablehnung und Angst: Menschen mit HIV müssen ohne

Einschränkungen offen leben können – in Stuttgart und überall!“

Franz Kibler, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Stuttgart:

„Die Positiven Begegnungen sind eine großartige Chance, das Leben

mit HIV in unserer Stadt und Region sichtbar zu machen. Wir zeigen:

Ein entspanntes und alltägliches Miteinander ist möglich und für

nicht wenige Menschen längst Alltag. Offenheit und gegenseitige

Unterstützung sind erleichternd für uns alle!“

Falsche Vorstellungen korrigieren

Michèle Meyer, Mitglied der Vorbereitungsgruppe der Positiven

Begegnungen aus der HIV-Selbsthilfe:

„Schluss mit falschen und veralteten Vorstellungen vom Leben mit

HIV, mit Schuldzuweisungen und Herabwürdigung! Positive Begegnungen

bringen unsere Wahrheiten ans Licht und ermöglichen heilsame

Aha-Erlebnisse. Dazu gehört auch, dass HIV unter Therapie nicht mehr

übertragbar ist. HIV ist kein Thema fürs stille Kämmerlein, sondern

eine gesellschaftliche Aufgabe!“

Gemeinsam mit IBM, Daimler, SAP und Stuttgart gegen

Diskriminierung im Arbeitsleben

Auch im Arbeitsleben erfahren Menschen mit HIV immer wieder

Benachteiligung. Eine Deklaration von Arbeitgeber_innen soll dem

entgegenwirken. Sie wurde heute anlässlich der Positiven Begegnungen

erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Titel: „Respekt und

Selbstverständlichkeit: Für einen diskriminierungsfreien Umgang mit

HIV-positiven Menschen im Arbeitsleben“.

IBM, Daimler und SAP unterstützen dieses Engagement von Anfang an,

die Stadt Stuttgart strebt die Unterstützung an. Bis zum

Welt-Aids-Tag am 1.12. sollen viele weitere Arbeitgeber_innen folgen.

Die Deklaration wurde heute anlässlich der Positiven Begegnungen

erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dazu erklärt Dr. Dirk Jakobs, Leiter Global Diversity Office der

Daimler AG:

„Daimler setzt sich ein für eine Kultur der Toleranz und

Offenheit. Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit sind

zentrale Anliegen unseres Verständnisses von Diversity und

Zusammenarbeit. Mit unserem Engagement machen wir uns stark für einen

respektvollen Umgang mit HIV-positiven Menschen. Wir sind überzeugt:

Respekt und Selbstverständlichkeit entstehen, wenn wir uns alle

gemeinsam dafür einsetzen.“

Peter Kusterer, Verantwortlicher für Corporate Citizenship bei

IBM-Deutschland:

„Respekt ist nicht nur eine Frage des Anstands, er macht einfach

aus jedem Blickwinkel Sinn. Nur wer sich frei und ungezwungen bewegen

kann, wird im Arbeitsprozess kreativ und offen sein. Diskriminierung

von Menschen mit HIV ist Gift fürs Betriebsklima und Innovation.“

Dr. Ernesto Marinelli, SVP und Head of HR bei SAP:

„SAP ist stolz darauf, einer der ersten Unterstützer der

Deklaration für einen diskriminierungsfreien Umgang mit HIV-positiven

Menschen im Arbeitsleben zu sein.“

Werner Wölfle, Bürgermeister von Stuttgart:

„Die Landeshauptstadt Stuttgart als eine der größten

Arbeitgeber_innen begrüßt die inhaltliche Ausrichtung der

Arbeitgeberdeklaration für einen diskriminierungsfreien Umgang mit

HIV-positiven Menschen im Arbeitsleben. Stuttgart strebt den Beitritt

zu dieser Erklärung an.“

Demonstration: HIV unter Therapie nicht übertragbar

Mitten im Leben: Mit einer Demonstration zeigen sich die Positiven

Begegnungen am Samstag, dem 25.8., ab 17 Uhr in der Stuttgarter

Innenstadt (Route: Liederhalle – Rotebühlplatz/Königstraße). Motto:

„HIV-Übertragung unter Therapie? Unmöglich!“ Denn diese Information

reduziert Berührungsängste und wirkt damit Stigmatisierung entgegen.

Diskriminierung von Menschen mit HIV

Trotz vieler Fortschritte und einer grundsätzlich unterstützenden

Einstellung unserer Gesellschaft, gehören Diskriminierung und die

Angst davor für Menschen mit HIV noch immer zum Alltag. Die

Erfahrungen reichen von Klatsch und Tratsch über Schuldzuweisungen

und offene Ablehnung bis hin zum Ausschluss von sozialen Aktivitäten.

Zugrunde liegen falsche Vorstellungen vom Leben mit HIV,

irrationale Ängste und moralische Urteile. Diskriminierung ist eine

schwere Belastung, raubt Lebensfreude und kann psychisch krank

machen. Die Angst vor Diskriminierung schreckt zudem Menschen vom

HIV-Test ab. Folge unerkannter und unbehandelter HIV-Infektionen sind

schwere Erkrankungen und weitere HIV-Übertragungen.

Diskriminierung gibt es in allen Lebensbereichen:

– Arbeitgeber_innen und Kolleg_innen halten Menschen mit HIV oft

für nicht leistungsfähig oder eine Gefahr. Die Folgen können von

Gerede über unzulässige HIV-Tests bei der Einstellung bis hin

zur widerrechtlichen Kündigung reichen.

– Im Gesundheitssystem kommt es immer wieder zu völlig überzogenen

„Sicherheitsmaßnahmen“. So erhalten zum Beispiel Menschen mit

HIV in vielen Zahnarztpraxen keinen oder nur den letzten Termin

am Tag oder werden in Rehabilitationseinrichtungen von

Gruppenangeboten ausgeschlossen.

– Schuldzuweisungen und Zurückweisung erleben Menschen mit HIV in

der Familie, im Freundeskreis ebenso wie bei der

Partner_innensuche sowie in Social-Media-Diskussionen.

HIV in Deutschland

In Deutschland leben zurzeit rund 90.000 Menschen mit HIV. Die

Zahl der Neuinfektionen ist seit über 10 Jahren etwa gleichbleibend

auf niedrigem Niveau stabil. Im Jahr 2016 lag sie bei 3.100.

—

Positive Begegnungen – Konferenz zum Leben mit HIV, 23.-26.8.2018,

Maritim Hotel und Liederhalle Stuttgart

Website und Programm:

https://www.aidshilfe.de/positive-begegnungen

Die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag um 16.30 Uhr ist

öffentlich zugänglich.

Arbeitgeber_innen-Deklaration: https://bit.ly/2PrA3s4

Informationen zu Diskriminierung: http://ots.de/2hsWlq

Statistik zu HIV in Deutschland: http://ots.de/N2d83D

Statistik zu HIV in Baden-Württemberg: http://ots.de/Cawb27

Pressekontakt:

Deutsche AIDS-Hilfe

Holger Wicht – Pressesprecher

Tel. 0171 274 95 11 (zurzeit nur mobil erreichbar)

holger.wicht@dah.aidshilfe.de

Original-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell