HOAI: Freie Berufe gegen Aushöhlung der deutschen Gebührensysteme durch EuGH (FOTO)

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) wird in naherZukunft über die Rechtmäßigkeit der preisrechtlich verbindlichenMindest- und Höchstsätze nach der Honorarordnung für Architekten undIngenieure (HOAI) urteilen. Sollten die Richter sich dem Plädoyer desGeneralanwalts beim EuGH Szpunar anschließen und die Mindest- undHöchstsätze für nicht vereinbar mit EU-Recht erklären, ist nichtauszuschließen, dass dies Folgen für weitere Gebühren- undHonorarordnungen anderer Freier Berufe nach sich zieht.

Bernd Zimmer, Vorsitzender des Verbandes Freier Berufe im Lande

Nordrhein-Westfalen e. V. (VFB NW): „Ein etwaiges negatives Urteil

könnte einen weitreichenden Eingriff in unser System der Freien

Berufe in Deutschland bedeuten. Wir werden uns weiter gegen eine

grundsätzliche Aushöhlung der deutschen Gebührensysteme für die

Freien Berufe wenden.“

Der Generalanwalt beim EuGH hat in seinen Schlussanträgen

verbindliche Mindest- und Höchstsätze im deutschen Honorarsystem für

Architekten und Ingenieure als EU-rechtswidrig eingestuft. Aus seiner

Sicht behindern die Mindest-und Höchstsätze der HOAI in unzulässiger

Weise die Niederlassungsfreiheit, weil sie Architekten und

Ingenieuren nicht die Möglichkeit gäbe, sich über niedrige Preise im

Markt zu etablieren. Der EuGH wird in naher Zukunft ein Urteil

sprechen.

Bernd Zimmer: „Das deutsche Honorarsystem bedeutet einen

zulässigen Ausschluss von Niedrigpreisanbietern mit hohem

Konkursrisiko. Wir wollen kein Preisdumping in der Planungsbranche

zum Nachteil für Sicherheit und Qualität des Bauens in Deutschland.

Die HOAI ist seit Jahrzehnten für alle Beteiligten beim Bau ein

verlässlicher Rahmen, der die Qualität in zunehmend komplexen

Planungsprozessen sichert, Rechtssicherheit für öffentliche und

private Bauherren gibt und dem Verbraucherschutz dient. Er ist Gerüst

für das Planen und Bauen in Deutschland.

Ich erwarte von der Landesregierung NRW, sich weiterhin

nachdrücklich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass Schaden

für die Freien Berufe durch eine weitgehende Aufweichung der HOAI

abgewendet wird. Auch andere Gebührenordnungen in Deutschland dürfen

nicht in vorauseilendem Gehorsam aufgegeben werden. Wir brauchen

stabile Honorarbedingungen um ein hochwertiges Wirken der Freien

Berufe zum Schutz der Bürger zu erhalten. Preisdumping wird zur

Zunahme von Konkursen führen und das Angebot in der Fläche

verringern. Was dies bei abgebrochenen Bauleistungen bedeutet, kennt

der eine oder andere bestimmt aus eigener Erfahrung.“

Die Freien Berufe in NRW: Kennzahlen und Verbandsprofil:

In NRW gibt es 272.500 selbstständige Freiberufler. Das entspricht

einem Drittel aller Unternehmen in NRW. Insgesamt beschäftigen sie in

ihren Apotheken, Büros, Kanzleien und Praxen 804.179 Erwerbstätige.

Darunter fallen 698.409 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,

42.670 Auszubildende und 63.100 mitarbeitende,

nicht-sozialversicherungspflichtige Familienangehörige. Der VFB NW

vertritt als Dachorganisation 35 Kammern und Verbände der Freien

Berufe in NRW, darunter Apotheker, Ärzte, Grafik-Designer,

Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Restauratoren,

Steuerberater, Tierärzte, Tonkünstler, Wirtschaftsprüfer und

Zahnärzte.

