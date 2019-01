HR-Report 2019 / Kein Jobkiller: Digitalisierung schafft neue Jobs (FOTO)

Der digitale Wandel wirkt sich über alle Fachbereiche hinwegpositiv auf die Beschäftigung aus. In Summe rechnen die Befragten desdiesjährigen HR-Reports mit mehr Chancen als Risiken (60 Punkte aufeiner Skala von 0 bis 100). Vor allem in der IT wird die Zahl derArbeitsplätze wachsen: 54 Prozent erwarten hier positiveBeschäftigungseffekte. Auch im Vertrieb (50 Prozent) und im Marketingsowie in Forschung und Entwicklung (jeweils 43 Prozent) rechnen dieBefragten mit deutlicheren Jobzuwächsen. Neue Berufsbilder entstehennach Ansicht der Entscheider vor allem in der Forschung undEntwicklung, in der IT sowie im Marketing. Für den HR-Report 2019haben Hays und das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE)über 800 Unternehmen befragt.

Um die Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeitern zu sichern, gilt

eine lebenslange Fort- und Weiterbildung als das wichtigste

Instrument (50 Prozent). Zudem stehen der Ausbau der

Work-Life-Balance (44 Prozent) und die Zusammenarbeit in gemischten

Teams (39 Prozent) ganz oben auf der Liste der geeigneten Maßnahmen.

„Für die Beschäftigungsfähigkeit wächst zunehmend die Bedeutung

der Work-Life-Balance. Die Befragten sehen hier ihr eigenes

Unternehmen stärker in der Verantwortung als sich selbst. An der

Realisierung der Work-Life-Balance hakt es jedoch noch deutlich“, so

Prof. Dr. Jutta Rump, Leiterin des IBE.

Um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten, sind eher

Generalisten (61 Prozent) als Themenexperten gefragt. Zudem setzen

Unternehmen häufiger auf erfahrene Experten (57 Prozent) als

Absolventen (43 Prozent). Überdies haben kreative Köpfe (56 Prozent)

die Nase gegenüber umsetzungs- bzw. prozessorientierten Mitarbeitern

(44 Prozent) vorn.

„Die unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten von Menschen

sinnvoll zu verbinden, wird Unternehmen in den nächsten Jahren noch

stärker bewegen. Vor allem auf Fachwissen zu setzen, genügt künftig

nicht mehr. Stattdessen werden mentale Kompetenzen, wie der aktive

Umgang mit Veränderungen, zu den zentralen Fähigkeiten,“ so Klaus

Breitschopf, CEO der Hays AG.

Zum HR-Report

Der jährlich erscheinende HR-Report analysiert zentrale

HR-Fragestellungen in Organisationen. Er basiert auf einer

Onlinebefragung, an der für den aktuellen Report 868 Mitarbeiter aus

Organisationen im deutschsprachigen Raum teilnahmen. Befragt wurden

Geschäftsführer (17 Prozent), HR-Führungskräfte (22 Prozent),

Fachbereichsleiter (40 Prozent) sowie Mitarbeiter ohne

Personalverantwortung (21 Prozent). Das diesjährige Schwerpunktthema

lautet Beschäftigungseffekte der Digitalisierung. Detaillierte

Ergebnisse unter: www.hays.de/studien

