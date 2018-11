Hungern bei minus 15 Grad: Winterhilfe für Familien in afghanischem Flüchtlingslager Pul-E-Sheena in Kabul / Familien erhalten überlebenswichtige Nothilfegüter (FOTO)

Der Afghanische Frauenverein e.V. und Visions for Children e.V.starten ihre Winterhilfe für das Flüchtlingslager Pul-E-Sheena inKabul, Afghanistan. Ab sofort werden Spendengelder gesammelt für etwa600 Familien, die vor Konflikten und Dürre aus ihren Heimatregionenfliehen mussten. Die Pakete enthalten Heizmittel wie Decken undGrundnahrungsmittel wie Mehl, Öl und Tee.

„Unser Ziel: Die Familien sicher durch den Winter bringen.“, so

Nadia Nashir, Vorsitzende des Afghanischen Frauenverein e.V. „Viele

der Familien erleben schon ihren dritten Winter in den Zelten des

Camps.“, ergänzt Hila Limar, Vorsitzende des Hamburger Vereins

Visions for Children e.V.

Laut der UHNCR sind noch immer 2,6 Millionen Binnenflüchtlinge

(Stand 12/2017) in Afghanistan auf der Flucht vor Gewalt, Terror und

Konflikten. Auch die Dürre zwingt Familien in die Zelte der

Flüchtlingslager. Fehlende Arbeit und die niedrigen Löhne geben den

Menschen keine Chance der Armut zu entfliehen. Große Sorgen macht der

eisige Winter, wo Flüchtlinge bei bis zu minus 15 Grad in Zelten

schlafen, oft ohne Decken und wärmende Kleidung.

Spenden Sie jetzt und helfen Sie einer Familie, sicher durch den

Winter zu kommen:

per Online-Formular:

www.afghanischer-frauenverein.de/so-helfen-sie-uns/#spenden

Stichwort: Winterhilfe 2018

oder

per Überweisung auf unser Spendenkonto:

Afghanischer Frauenverein e. V.

Commerzbank AG Koblenz

IBAN: DE28 5708 0070 0680 8505 00

SWIFT-BIC: DRES DEFF 570

Stichwort: Winterhilfe 2018

