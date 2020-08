“Hygiene steht künftig im Mittelpunkt”

Prof. Dr. med. Christian Lackner kennt sich aus mit Hygiene. Er leitete einst das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement am Universitätsklinikum München und ist jetzt Director Healthcare Division bei dem auf den Bau und Immobiliensektor spezialisierten Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE. Er spricht mit Harald Czycholl-Hoch, freier Wirtschaftsjournalist, über Hygienekonzepte in der Arbeitswelt, Verhaltensregeln für Mitarbeiter und die Zukunft des Büroalltags. Lackner prognostiziert, dass Hygienekonzepte von Krankenhäusern immer stärker Einzug halten werden in die künftige Arbeitswelt.

Zum Interview: https://www.dreso.com/dossier-hygiene-steht-kuenftig-im-mittelpunkt

Pressekontakt:

presse@dreso.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/4676211

OTS: Drees & Sommer SE

Original-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell