IG Metall lehnt Empfehlungen der Rentenkommission strikt ab WAZ: Gewerkschaft gegen Senkung des Rentenniveaus

An diesem Freitag will die Bundesregierung das Konzept ihrer Rentenkommission “Verlässlicher Generationenvertrag” vorstellen. Deutschlands größte Gewerkschaft lehnt es bereits vorher strikt ab, vor allem den offenbar empfohlenen Korridor des Rentenniveaus zwischen 44 und 49 Prozent. “Die aktuell geltende untere Haltelinie von 48 Prozent war schon eine Korrektur früherer Reformen. Eine Unterschreitung wäre gänzlich inakzeptabel”, sagte Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Die IG Metall fordere im Gegenteil eine Anhebung des Rentenniveaus “in einem ersten Schritt auf 50 Prozent”. Um das bezahlen zu können und den Beitragssatz in Grenzen zu halten, könne der Steueranteil erhöht und die Erwerbstätigkeit vor allem von Frauen verbessert werden. Vor allem aber fordert die IG Metall, die Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung auszubauen, in die neu ins Berufsleben eintretende Beamte, Selbstständige und Freiberufler aufgenommen würden. “Die Weiterentwicklung zu einer Erwerbstätigenversicherung würde für deutlich mehr Einnahmen und damit eine große Entlastung des Systems sorgen”, sagte Urban. Das müsste der Kern einer großen Rentenreform sein, doch die sei nicht in Sicht, der Vorschlag der Kommission “viel zu zaghaft”. Urban betonte, dass sich das staatliche Rentensystem in der aktuellen Corona-Krise wie schon in der Finanzkrise 2008/09 als deutlich stabiler erweisen werde als alle kapitalgedeckten Renten. “Aufgrund der katastrophalen Entwicklung an den Aktienmärkten werden viele Anbieter ihre Versorgungszusagen nicht halten können”, glaubt der Rentenexperte der IG Metall, “wir können heilfroh über unser Umlagesystem sein.” Deshalb hält er auch nichts von einer verpflichtenden Privatvorsorge, wie sie in der Politik nach wie vor diskutiert wird. “Schon der Versuch, mit der Riester-Rente die in die gesetzliche Rente gerissenen Lücken zu füllen, ist gründlich schiefgegangen.”

