„Implant Files“ – Das gefährliche Geschäft mit der Gesundheit

In Deutschland werden immer mehr Menschen durch

gefährliche Implantate verletzt oder getötet. Die Zahl der

nachgewiesenen Probleme mit Medizinprodukten war 2017 so hoch wie nie

zuvor, die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich in den vergangenen

zehn Jahren verdreifacht. Entscheidende Informationen halten die

Behörden unter Verschluss. Das zeigen Recherchen des Norddeutschen

Rundfunks (NDR), des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und der

Süddeutschen Zeitung (SZ) in Zusammenarbeit mit dem internationalen

Konsortiums für Investigative Journalisten (ICIJ) sowie von rund 60

Medienpartnern. Die Recherchen werden unter dem Titel „Implant Files“

weltweit veröffentlicht.

Medizinprodukte können Leben retten oder Beschwerden lindern;

allerdings können sie auch schweren Schaden anrichten, wenn sie

schlecht entwickelt und kontrolliert sind. In Deutschland wurden

allein im Jahr 2017 insgesamt 14.034-mal Verletzungen, Todesfälle und

andere Probleme im Zusammenhang mit Medizinprodukten gemeldet. Das

Bundesgesundheitsministerium bestätigte, dass die zuständige Behörde,

das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM),

einen Anstieg von gemeldeten Fällen, bei denen eine „produktbezogene

Ursache“ vorgelegen habe, registriert habe. Das Ministerium verweist

allerdings darauf, dass nicht bei jedem Vorkommnis zwingend ein Tod

oder eine schwerwiegende Gesundheitsverschlechterung eingetreten sei.

Woran der Anstieg genau liegt, kann auch das Ministerium nicht

erklären, da wichtige Daten überhaupt nicht erfasst werden – etwa wie

viele Medizinprodukte eingesetzt werden.

Die Dunkelziffer dürfte nach Recherchen von NDR, WDR und SZ jedoch

erheblich höher sein, da Hersteller, Ärzte und Krankenhäuser dem

Staat nur wenige Fälle mitteilen, obwohl sie zur Meldung verpflichtet

sind. Wie hoch die Diskrepanz sein kann, zeigt das Beispiel

Brustimplantate: So wurden im Jahr 2017 in deutschen Kliniken 3170

Implantate allein deshalb herausoperiert, weil das Gewebe um die

Silikonkissen schmerzhaft vernarbt war. Gemeldet wurden jedoch nur

141 Fälle. Ärzte und Kliniken würden regelmäßig auf ihre

Meldeverpflichtung hingewiesen, teilte das Bundesministerium für

Gesundheit dazu mit.

Die Behörden überlassen es zudem den Herstellern in der Regel

selbst, fehlerhafte Produkte zurückzurufen oder Sicherheitswarnungen

auszusprechen. Seit 2010 geschah dies pro Jahr etwa 1000-mal,

durchschnittlich rund dreimal pro Tag. Von den Behörden wurde ein

Rückruf im gleichen Zeitraum offenbar nur sechsmal angeordnet. Häufig

wird bei fehlerhaften Produkten überhaupt nichts unternommen: In der

Hälfte der Fälle wurden zwischen 2005 und 2016 selbst bei Produkten

der höchsten Risikoklasse, zu denen etwa Herzschrittmacher,

Knieprothesen und Brustimplantate zählen, keinerlei Maßnahmen

ergriffen.

Regelmäßig implantieren Ärzte ihren Patienten Produkte, die kaum

getestet worden sind. Selbst das Gesundheitsministerium geht laut

internen Unterlagen aus dem Jahr 2016 davon aus, dass es lediglich

für eines von zehn Medizinprodukten der höchsten Risikostufe

klinische Daten gibt. SZ, NDR und WDR konnten die entsprechenden

Dokumente einsehen. Für Patienten kann das schwerwiegende

gesundheitliche Folgen haben, die allerdings häufig gar nicht an die

Öffentlichkeit gelangen. Indem sie Entschädigungszahlungen an eine

Verschwiegenheitsverpflichtung koppeln, hindern Unternehmen

betroffene Patienten daran, über ihren Fall zu reden.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

weiß zwar als zuständige Überwachungsbehörde, welche Produkte in den

vergangenen Jahren zu den meisten Toten und Verletzten geführt haben

– auf Anfrage verweigerten jedoch sowohl BfArM als auch

Gesundheitsministerium Auskunft über die betroffenen Geräte und

Prothesen. Dies seien vertrauliche Informationen. Eine öffentlich

einsehbare Datenbank dazu gibt es weder auf Bundesebene noch bei der

Europäischen Union (EU).

Das Geschäft mit künstlichen Gelenken, Hörgeräten oder

Schrittmachern wächst. Immer mehr Menschen bekommen solche

Hilfsmittel, die Technik wird ausgefeilter, die Geräte kleiner, die

Eingriffe unkomplizierter. Das Gesundheitsministerium schätzt das

jährliche Volumen des Weltmarkts auf rund 282 Milliarden Euro. Allein

deutsche Unternehmen setzen damit rund 30 Milliarden Euro im Jahr um

und beschäftigen rund 210.000 Menschen. Nach den USA und China ist

Deutschland der drittgrößte Markt für Medizinprodukte.

Gleichzeitig ist das Implantationssystem manipulierbar, fehlerhaft

und zum Teil korrupt, wie die „Implant Files“-Recherche zeigt. In den

vergangenen zehn Jahren mussten Medizinproduktehersteller mehr als

1,6 Milliarden Dollar zahlen, um Korruptions- und Betrugsvorwürfe

beizulegen. Dies geht aus einer ICIJ-Analyse von Daten der

US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC sowie des US-Justizministeriums

hervor.

Obwohl Medizinprodukte für viele Patienten über Leben und Tod

entscheiden oder über Mobilität und Handicap, ist der Markt höchst

intransparent. So kann das Gesundheitsministerium nicht sagen, wie

viele Produkte in Deutschland überhaupt auf dem Markt sind. Die oft

lebenswichtigen Geräte werden in Europa nicht von Behörden, sondern

von privaten Unternehmen kontrolliert und zertifiziert – in

Deutschland etwa vom TÜV oder der Dekra. Sie prüfen im Auftrag der

Hersteller deren Produkte. Scheitern die Hersteller bei der einen

Prüfstelle, können sie es bei einer anderen wieder versuchen. Im

vergangenen Jahr hat die EU zwar neue Regeln für die Zulassung und

Überwachung verabschiedet, die ab Mai 2020 in vollem Umfang gelten

sollen. Die Recherchen zeigen jedoch, dass grundlegende Probleme

bestehen bleiben werden.

