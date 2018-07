Infografik: Wo wir uns Künstliche Intelligenz wünschen – und wo wir sie fürchten / Hinweis für Redaktionen: Infografik-Download

Unter http://ots.de/85YbFl finden Sie auf unserem

Corporate-Social-Media-Blog Faktzweinull (www.faktzweinull.de) eine

Infografik zur Studie „Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz 2018“

des IMWF Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung. Unter

Quellenangabe IMWF steht sie Ihnen zur Illustration eigener

redaktioneller Inhalte frei zur Verfügung.

Die Infografik behandelt die Frage, welche Anwendungsmöglichkeiten

Künstlicher Intelligenz Arbeitnehmer in Deutschland als eine gute

Idee ansehen.

Für eine gute Idee halten die Hälfte und mehr, wenn Systeme mit

Künstlicher Intelligenz…

…vor bevorstehenden Ausfällen von Maschinen warnen. (85%)

…Sprache erkennen können. (78%) …zur Analyse komplexer Daten

eingesetzt werden, zum Beispiel, um Krebstumore auf Röntgenaufnahmen

zu erkennen. (73%) …Gesichtserkennung ermöglichen. (72%)

…menschliche Arbeit in Fabriken übernehmen. (50%)

Nur eine Minderheit hält es hingegen für eine gute Idee, wenn

Systeme mit Künstlicher Intelligenz…

…Kundenverhalten oder Kundennachfrage vorhersagen. (47%)

…selber sprechen. (46%) …(einfache) Gespräche führen. (42%)

…Autos fahren. (40%) …menschliche Arbeit in der Pflege

übernehmen, z.B. das Umbetten von Patienten. (31%) …menschlicher

Arbeit im Büro übernehmen. (28%) …Kunden beraten. (26%)

Weitere Meldungen zur Studie „Künstliche Intelligenz am

Arbeitsplatz 2018″ finden Sie hier:

Studie: Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz verunsichert die

Hälfte der Berufstätigen http://ots.de/no38yR

Wenig Vertrauen zu Künstlicher Intelligenz am Lenkrad

http://ots.de/f0ksOB

Arbeitnehmer erwarten: Künstliche Intelligenz revolutioniert unser

Arbeitsleben innerhalb von fünf Jahren http://ots.de/f0ksOB

Künstliche Intelligenz soll zuhören – nicht selbst reden

http://ots.de/ioYpE2

Hintergrundinformationen:

Für die Studie „Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz 2018“ des

IMWF Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung wurden 2.000

Arbeitnehmer ab 18 Jahren, repräsentativ nach Alter, Geschlecht und

Bundesland im April 2018 über ein Online-Panel befragt.

IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung

Das IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die

Ergebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für

Entscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichende

Praxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt die

Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmen

oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesem

Hintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte

zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an

fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen

interessiert sind.

Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er

hat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting

vielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit von

Forschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat es

sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft zu initiieren.

Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das

IMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird

erwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.

Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,

relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für die

Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.de

Pressekontakt:

Dr. Roland Heintze

Faktenkontor GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 37

D-20459 Hamburg

Tel.: 0 40/253 185-1 10

Fax: 0 40/253 185-3 10

E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.de

www.faktenkontor.de

Original-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell