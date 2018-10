ISO 45001: sechsteiliges Whitepaper der DQS / Das Wichtigste aus der Norm „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ (FOTO)

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH) bietet jetzt eine sechsteiligeBeitragsreihe zu ISO 45001 an, der neuen internationalen Norm fürSicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die Serie mit ausführlichenInformationen zu zentralen Themen und Anforderungen desinternationalen Standards kann auf der Webseite der DQS GmbHkostenfrei abonniert werden und wird im Abstand von zwei Wochenautomatisch per E-Mail ausgeliefert. Unternehmen, die ihrArbeitsschutzmanagementsystem auf ISO 45001 umstellen wollen odermüssen, erhalten so wertvolle Hilfestellungen für die Vorbereitungauf ein Zertifizierungsaudit.

Kostenfreies Abonnement mit aktuellen Norminfos zur neuen ISO

45001: http://bit.ly/2PPjRRo

Annäherung an ISO 45001 – die Themen

Das Whitepaper der DQS GmbH rund um ein zeitgemäßes

Managementsystem für Arbeitssicherheit umfasst sechs Themen:

– Teil I: Blick auf die Norm, Vergleich mit BS OHSAS 18001 und

Zeitplan für den Umstieg bis März 2021

– Teil II: Die Erfolgsfaktoren: Was macht die Wirksamkeit dieses

neuen Managementsystems aus?

– Teil III: Führung und Verpflichtung: Verantwortung und Einsatz

der obersten Leitung als Schlüssel für erfolgreichen Arbeits-

und Gesundheitsschutz.

– Teil IV: Konsultation und Beteiligung: Formen

der Mitsprache von Beschäftigten

– Teil V: Wie viel BGM steckt in der neuen Norm? Arbeitsschutz und

Betriebliches Gesundheitsmanagement nähern sich an.

– Teil VI: Maßnahmenhierarchie für wirksame Beseitigung von Gefahr

und Verringerung von SGA-Risiken

DQS GmbH – Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und

weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungs-stelle durch DGQ

(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut

für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind

auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie

die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der

DQS beteiligt.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als

einziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung von

Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.

Mit über 3.200 Mitarbeitern – davon rund 2.500 Auditoren – erzielt

die Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.

Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60

Ländern und 58.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der

Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern

repräsentieren alle Branchen: Schwer-punkte bilden die Bereiche

Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metall-industrie, Chemische

Industrie, Dienst-leistung, Lebensmittel, Gesundheits- und

Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.

