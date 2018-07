IWH-Studie zu Rentenvorhaben der Großen Koalition / Heils Rentenpläne würden Steuerzahler allein im Jahr 2030 45 Milliarden Euro zusätzlich kosten

Die Rentenpläne der Großen Koalition sind nicht

zukunftsfest. Der notwendige Bundeszuschuss zur gesetzlichen

Rentenversicherung beläuft sich rechnerisch auf 2,4

Umsatzsteuer-Prozentpunkte im Jahr 2030 und im Jahr 2040 sogar auf

7,3 Prozentpunkte. Das ist ein Ergebnis der Studie des

Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Auftrag der

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

Der Bund wird seine Steuerzuschüsse zur gesetzlichen

Rentenversicherung deutlich ausweiten müssen, sollten die Rentenpläne

von Arbeitsminister Heil umgesetzt werden. „Werden das Rentenniveau

bei 48 Prozent fixiert und darüber hinaus die Mütterrente

aufgestockt, die Gleitzone für Geringverdiener ausgeweitet und

Verbesserungen für Erwerbsgeminderte eingeführt, lägen die

Bundeszuschüsse an die allgemeine Rentenversicherung im Jahr 2025 bei

ungefähr 95 Mrd. Euro und im Jahr 2030 bei knapp 160 Mrd. Euro“,

heißt es in der IWH-Studie. Das sind allein im Jahr 2030 rund 45 Mrd.

Euro mehr als nach der aktuellen Gesetzeslage zu erwarten ist.

Studienleiter Prof. Dr. Oliver Holtemöller vom IWH: „Die

Rentenpolitik der Bundesregierung gefährdet somit langfristig die

finanzielle Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung.“ „Sofern

der Staat nicht Ausgaben an anderer Stelle kürzt, müssten zur

Finanzierung der für die Deckelung des Beitragssatzes zusätzlich

erforderlichen Bundesmittel die Steuern erhöht werden“, so

Holtemöller. Wollte der Staat diese zusätzlichen Steuermittel über

die Umsatzsteuer erhalten, müsste diese von aktuell 19,0 Prozent auf

21,4 Prozent im Jahr 2030 und 26,3 Prozent im Jahr 2040 steigen. Im

Jahre 2050 wäre gar eine Umsatzsteuer von 27,3 Prozent nötig.

Allerdings: Auch ohne die Umsetzung von Heils Rentenplänen steigen

die Bundeszuschüsse. Aber die Steuererhöhungen lägen bis zu 2,9

Prozentpunkte darunter. Alternativ berechnet die Studie, wie stark

zur Finanzierung des Bundeszuschusses die Einkommensteuer steigen

müsste, nämlich von aktuell durchschnittlich 20,9 Prozent auf 23,2

Prozent im Jahr 2030 und 27,6 Prozent in 2040.

„Rentenpolitik muss stets die lange Frist im Blick haben. Die

Große Koalition tut das Gegenteil. Schon heute steht fest, dass die

nächste Regierung keine andere Wahl haben wird, als die geplanten

Beschlüsse rückgängig zu machen. Die Folge: Zukünftige

Regierungsverantwortliche werden es noch schwerer haben, die Weichen

für eine zukunftsfeste Rente zu stellen“, so Hubertus Pellengahr,

Geschäftsführer der INSM. Die INSM plädiert deshalb für eine Anhebung

des Renteneintrittsalters über 2030 hinaus. Auch das IWH hält das für

einen Schritt in die richtige Richtung: „Eine Anpassung der

Regelaltersgrenze an die steigende Lebenserwartung ist bei

Beibehaltung der gegenwärtigen Rentensystematik die einzige

Möglichkeit, die Finanzen nachhaltig zu stabilisieren“, sagt

Professor Holtemöller.

