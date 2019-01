Jahresrückblick: So hat Deutschland 2018 nach Jobs gesucht (FOTO)

Die beliebtesten Suchbegriffe auf StepStone.de waren 2018„Marketing“, „Vertrieb“ und „Personal“, gefolgt von „Logistik“,„Controller/in“ und „Ingenieur/in“. Während der Begriff „IT“ nichtmehr in den Top Five vertreten ist, ist die Zahl der Anfragen mitStichwörtern wie z.B. „SAP“, „Java“ oder „Data Scientist“ starkangestiegen. Das zeigt, dass IT-Fachkräfte ihre Suche mittlerweilespezifischer eingrenzen. Die im Jahr 2018 meistgesuchten Städte warenHamburg, Berlin und München. Bei den beliebtesten Arbeitgebern warBosch wie schon in den Vorjahren Spitzenreiter. Auf dem Treppchenfolgen Lidl und Daimler. Mit Siemens, Continental und BMW wird auchdas weitere Ranking durch Technologiefirmen dominiert.

Suchtrends 2018: Sprachen, Gesundheitswesen, Patchwork-Karrieren

Russisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch und Polnisch – ein

Blick auf die fünf meistgesuchten Sprachen zeigt, dass Fachkräfte

kaum noch „Englisch“ eingeben, wenn es um besondere Sprachkenntnisse

geht, denn das ist mittlerweile Standard. Ein weiterer Trend: die

Suche nach Jobs im boomenden Gesundheitswesen. Begriffe wie

„Gesundheitsmanagement“ oder „Projektmanager Gesundheitswesen“ wurden

im vergangenen Jahr bis zu vier Mal häufiger in die Suchmaske

eingegeben als im Vorjahr. Die Auswertung zeigt auch, dass Fachkräfte

häufiger nach bestimmten Kenntnissen und Fähigkeiten suchen. Dafür

nimmt die Suche nach starren Jobtiteln ab. Und: Suchbegriffe wie

„Duales Studium“ oder „Quereinsteiger/Quereinstieg“ waren 2018

populär wie nie. Diese Entwicklung weist daraufhin, dass Karrieren

flexibler werden und Branchen- und Professionswechsel auch unter

berufserfahrenen Fachkräften keine Seltenheit mehr sind.

Deutschland ist für internationale Arbeitnehmer attraktiv wie nie

Die Analyse der Suchanfragen zeigt, dass die Anzahl der Jobsuchen

aus dem Ausland deutlich gestiegen ist. Ganz vorn liegt

Großbritannien: Hier hat sich die Zahl der Jobsuchanfragen im

Vergleich zu 2016 um satte 92 Prozent gesteigert. Aber auch in

anderen Ländern haben deutlich mehr Menschen bei StepStone.de nach

Jobs gesucht. Das passt zu aktuellen Studienergebnissen, denen

zufolge Deutschland nach den USA Platz 2 im Ranking der beliebtesten

Arbeitsmärkte der Welt belegt. Für die Studie „Decoding Global

Talent“ haben StepStone und die Managementberatung Boston Consulting

Group im vergangenen Jahr 366.000 Fachkräfte aus 197 Ländern befragt.

