Japanische Kalligraphie in Auerstedt

Shodo bezeichnet die klassische japanische Kunst der Arbeit mit schwarzer Tusche auf weißem Papier. Im Hotel Resort Schloss Auerstedt widmet sich am 8. September ein ganzer Workshop dieser besonderen Form der Kalligraphie.

Im Laufe des Workshops erfahren die Teilnehmer eine Einführung in die japanische Kalligraphie und in die Herkunft und Entstehung der verschiedenen Schriftzeichen. Zudem werden die verwendeten Utensilien vorgestellt und das Reiben der eigenen Tinte sowie Form und Ablauf der Grundstriche erklärt. Tagesziel ist es, die japanischen Zeichen (Kanji) für ?Glück? und ?Bambus? schreiben zu können. Darüber hinaus bringt der Kurs den Teilnehmern näher, wie man Shodo nutzen kann, um das Selbst zu integrieren und zu harmonisieren.

Geleitet wird der Workshop von Nohoh ??. Die Kalligraphin, Grafikerin und Illustratorin, lebt in Japan und schreibt seit ihrer Kindheit. Sie spricht Deutsch, da sie in der Vergangenheit sechs Jahre in Deutschland gelebt hat. Einmal im Jahr reist sie für ein paar Wochen nach Deutschland. Unterstützt wird sie von ihrer Schülerin Larissa Fritsche, mit der sie den Kurs gemeinsam durchführt.

Der Kurs ist für Anfänger geeignet. Wer bereits Vorkenntnisse besitzt, ist ebenfalls willkommen. Alle Arbeitsmaterialien werden leihweise zur Verfügung gestellt. Nach Beendigung des Workshops können die Teilnehmer ihre Werke mit nach Hause nehmen. In der Mittagspause wird im Restaurant ?Reinhardt?s im Schloss? ein 2-Gänge-Menü serviert. Außerdem werden Teepausen mit original japanischem Machatee eingelegt.

Veranstaltungsinformation: Workshop Shodo | 8.9.2018, 9:30 ? 12:30 Uhr und 15:00 ? 18:00 Uhr | Preis: 220,00 ? / pro Person inkl. alkoholfreien Aperitif, Workshop mit Teepausen, 2-Gänge-Menü exkl. Getränke

Reservierungen unter 036 461 / 87762 oder reinhardts-im-schloss@auerstedt.org