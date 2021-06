Jazz-Konzert „Very personal“ mit zwei Bands an einem Abend

Gleich zwei Bands treten im Jazz-Konzert am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr im Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen auf: Unter dem Titel ?Very personal? sind die Formation ?KLARO!? von Karolina Strassmayer und Drori Mondlak sowie Fay Claassen mit ihrer Band zu erleben. Die Zahl beeindruckender Frauen im Jazz nimmt beständig zu. So zählt Karolina Strassmayer mittlerweile zu den fünf besten Altsaxofonisten weltweit. Seit 2004 gehört die gebürtige Österreicherin als erste Frau der mit zahlreichen Grammys dekorierten WDR Big Band an. Mit ihrem Ehemann, dem amerikanischen Schlagzeuger Drori Mondlak, frönt sie dagegen als ?KLARO!? ihrer Liebe zum kleinen Format. Wo ihr famoses Quartett, unter anderem mit dem Pianisten der Kölner Radio-Jazzer, Billy Test, eine lyrische Klangsprache raffiniert mit packenden Rhythmen kombiniert. Auch die niederländische Star-Sängerin Fay Claassen hat eine Beziehung zur WDR Big Band, ist sie doch mit deren Tenorsaxofonisten Paul Heller verheiratet. Für ihre Alben, so ?Two Portraits of Chet Baker?, wurde sie vielfach ausgezeichnet. Ihr Debüt in der Philharmonie feiert die mit geschmeidig-eleganter Intonation glänzende Vokalistin exklusiv ? mit einer All-Star-Band und ihrem Programm ?Good Times? mit modern-kraftvoll swingenden Songs.

Karten (Einheitspreis: ? 28,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Öffnungszeiten: Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de.

Hinweis: Nicht mehr notwendig für den Besuch des Konzertes ist die Vorlage eines Nachweises über einen negativen Schnelltest, eine vollständige Impfung oder eine Covid-Genesung. Erforderlich ist weiterhin das Tragen einer medizinischen Maske auch während der Vorstellung.