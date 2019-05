Jean Ziegler: Unwürdige Zustände in griechischen Flüchtlingslagern / Pro Asyl und medico fordern Auflösung der Lager und solidarische Umverteilung auf Kommunen in der EU

„Ein solidarisches Europa muss sich an der

Solidarität mit Flüchtlingen beweisen. Eine Situation wie in den

Hotspots auf den griechischen Inseln ist unmenschlich und muss

beendet werdet“, berichtet Jean Ziegler nach dem Besuch des

Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos.

Der Vizepräsident des beratenden Ausschusses des

UN-Menschenrechtsrates reist zurzeit mit einer Delegation von medico

international und Pro Asyl um sich selbst ein Bild der Zustände vor

Ort zu machen.

„Es stehen Europawahlen bevor. Die Verantwortlichen für diese

fürchterliche Abschreckungspolitik müssen dringend abgewählt werden“,

fordert Jean Ziegler.

Die Lager seien hoffnungslos überbelegt. „Das Lager Moria ist für

2500 Menschen ausgelegt. Aktuell wohnen dort rund 4000 Geflüchtete.

Weitere 1000 zelten in der Umgebung. Tausende Frauen und Kinder

sitzen monatelang, manche jahrelang dort fest, weil der

Flüchtlingsdeal mit Erdogan dies so vorsieht“, erläutert Karl Kopp,

Leiter der Europa-Abteilung von Pro Asyl. Nur dank NGOs und

Ehrenamtlichen vor Ort sei eine medizinische Notversorgung

gewährleistet. „Moria steht nicht nur für furchtbare

Lebensbedingungen. Moria ist auch das zynische Modell wie in

europäischen Grenzverfahren Schutzsuchende völlig rechtlos gestellt

werden“, kritisiert Kopp.

„Viele Kommunen in Deutschland und Europa haben bereits die

freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen erklärt. Wenn die

EU-Innenminister endlich ihre Blockadehaltung aufgeben, sind eine

Umverteilung und damit ein Ende dieser elendigen Zustände machbar“,

sagt Ramona Lenz, Referentin für Flucht und Migration.

Für Interviewanfragen und Pressekontakt:

– Ramona Lenz, medico international: Tel. 0163 2562185 oder

lenz@medico.de

– Karl Kopp, Pro Asyl: Email kk@proasyl.de

Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell