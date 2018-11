Jeder Unfall ist vermeidbar! Sieben Leitfäden und neuer Webauftritt zeigen, wie–s geht (FOTO)

Eine Welt ohne Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten ist möglich.Dieses Ziel ist erreichbar, wenn sich von der Führungsetage bis zumAzubi alle für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung einsetzen.Für die Umsetzung in den Unternehmen bietet die BerufsgenossenschaftRohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) jetzt noch mehr praxisnaheHandlungshilfen, Checklisten und Best-Practice-Beispiele. Ergänztwird das Angebot durch den neuen Webauftrittwww.null-ist-das-ziel.de.

Ist der Stellenwert von Sicherheit und Gesundheit in meinem

Betrieb allgemein bekannt? Wie werden Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle

oder kritische Ereignisse in meinem Unternehmen erfasst und

ausgewertet? Investiere ich systematisch in die Aus- und

Weiterbildung meiner Beschäftigten? Diese und viele weitere Fragen

sollten sich sicherheits- und verantwortungsbewusste Unternehmerinnen

und Unternehmer stellen.

Antworten gibt der Leitfaden „VISION ZERO. Null Unfälle – gesund

arbeiten!“ der BG RCI. Dort finden sich Handlungshilfen zu den 7

Erfolgsfaktoren mit Themen wie Führung, Zielsetzung,

Gefährdungsbeurteilung, Organisation, Maschinensicherheit, Ausbildung

und Motivation. Die neu erschienenen Vision Zero-Vertiefungsleitfäden

bieten weiterführende Checklisten, Praxishilfen und

Best-Practice-Beispiele zu diesen Themen. Mit den Broschüren können

Betriebe prüfen, in welchen Bereichen sie bereits gut aufgestellt

sind oder wo noch Handlungsbedarf besteht.

Die neue Online-Präsenz www.null-ist-das-ziel.de gibt neben

ausführlichen Informationen zur Präventionsstrategie Vision Zero

detaillierte Informationen zu den sieben Erfolgsfaktoren. In dieser

„digitalen Vision Zero-Mappe“ stehen die sieben Vertiefungsleitfäden

und zahlreiche weitere Praxishilfen aus dem Präventionsangebot der BG

RCI zum freien Download zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot u.a.

durch aktuelle Hinweise auf Events, Aktionsmedien, Seminare,

Praxishilfen und Kooperationen zum Thema Arbeitsschutz.

Pressekontakt:

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

Petra Singer

Stabsbereich Kommunikation

Telefon: 06221 5108-57003

E-Mail: petra.singer@bgrci.de

