Jetzt bewerben für eine Ausbildung bei HELLWEG

Der Abschluss ist gemeistert, jetzt wird es Zeit für die weitere Karriereplanung. Neben einem Studium bietet vor allem eine Ausbildung eine solide Grundlage, auf der die weitere Karriere aufgebaut werden kann. Neben theoretischen Kenntnissen und Grundlagenwissen für die jeweilige Branche sammeln die Auszubildenden hierbei nämlich auch praktische Berufserfahrungen, mit denen sie bei späteren Bewerbungen punkten können.

Wer jetzt noch auf der Suche nach freien Ausbildungsplätzen für das Ausbildungsjahr 2020 oder schon auf der Suche für 2021 ist, findet diese beispielsweise beim inhabergeführten Familienunternehmen HELLWEG, das viele spannende Tätigkeitsbereiche und abwechslungsreiche Aufgaben in einem zukunftsorientierten Bau- und Gartenmarktunternehmen bietet.

Karriere mit einer Ausbildung bei HELLWEG starten

HELLWEG ist 2020 zum wiederholten Mal als “bester Baumarkt für exzellenten Kundenservice” ausgezeichnet. Auszubildenden stehen in Deutschland und Österreich insgesamt 97 Märkte zur Verfügung, in denen sie eine Ausbildung als Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel absolvieren können. Neben betrieblicher Altersvorsorge, einem Personalrabatt und einem umfangreichen arbeitgeberfinanzierten Fort- und Weiterbildungsangebot erwartet die Azubis eine strukturierte und individuelle Ausbildung bei vollem Gehalt und ein sicherer Arbeitsplatz.

Alle Auszubildenden werden von Beginn an als vollwertige Teammitglieder angesehen. Sie sind Ansprechpartner für die Kunden und repräsentieren HELLWEG als modernes Bau- und Gartenmarktunternehmen. Während ihrer dreijährigen Ausbildung lernen sie die kundenorientierte Beratung, die Waren- bzw. Abteilungspräsentation sowie alle Abläufe und Prozesse an der Kasse und in der Warenannahme. Zu den Aufgabenbereichen zählen zudem auch die Arbeit mit mobilen Datenerfassungsgeräten und die Durchführung von Bestandskontrollen im Warenwirtschaftssystem. Selbstverständlich können alle Auszubildenden jederzeit ihre Ideen einbringen und werden gefördert, konkrete Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.

HELLWEG fördert Teamwork in allen Abteilungen

HELLWEG legt besonders viel Wert auf einen starken Teamzusammenhalt und ein kollegiales Verhalten aller Mitarbeiter. Darum werden schon bei der Ausbildung alle Azubis miteinander vernetzt und treffen sich bei den jährlich stattfindenden Auszubildenden-Trainings und Workshops. Hier können sie sich untereinander besser kennenlernen, gemeinsam an Projekten arbeiten und sich gegenseitig bei ihren Ausbildungsinhalten unterstützen. Um den Abzubildenden zusätzlich unter die Arme zu greifen, stehen ihnen während ihrer gesamten Ausbildungszeit Ansprechpartner zur Seite, die bei auftretenden Fragen oder Problemen schnell helfen. So stellt HELLWEG sicher, dass sich alle Azubis gut aufgehoben fühlen und bestmögliche Ausbildungsergebnisse erzielen können.

Durch die flachen Hierarchien und die gezielte Förderung von jungen Mitarbeitern sind auch die Positionen als Marktassistent, Teamleiter Garten-/Zoomarkt oder stellvertretender Marktleiter in greifbarer Nähe. So ist nach einer Ausbildung auch für die nächsten erfolgreichen Karriereschritte bei HELLWEG gesorgt. Wer also kurzfristig eine spannende Ausbildung sucht oder schon lange im Voraus weiß, wohin es nächstes Jahr gehen soll, sollte nicht zögern und sich jetzt bei HELLWEG bewerben.

Über HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG

HELLWEG ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 97 Märkten in Deutschland und Österreich sowie 53 Bau- und Gartenmärkten des Schwesterunternehmens BayWa Bau & Garten in Süddeutschland. Mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von circa 8.000 Quadratmetern hat HELLWEG eines der modernsten Filial-Portfolios innerhalb der Branche. HELLWEG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter, davon 10 Prozent Auszubildende. Der erste HELLWEG Baumarkt wurde 1971 am Brackeler Hellweg in Dortmund eröffnet.

