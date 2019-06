Johanniter und Thüga unterzeichnen Kooperationsvertrag / Kunden der Thüga-Partnerunternehmen erhalten Johanniter-Hausnotruf zu vergünstigten Konditionen

Zum 1. Juni 2019 haben die

Johanniter-Unfall-Hilfe und Thüga eine Kooperation zum Thema

Hausnotruf gestartet. Ziel ist es, als verlässliche Anbieter die

Kunden der Stadtwerke zu Hause zu unterstützen und zu versorgen.

Die Johanniter profitieren dabei von der breiten Kundenbasis der

Thüga-Gruppe, dem größten kommunalen Verbund lokaler Energie- und

Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland. Insgesamt versorgen die

Thüga-Partner mit ihren mehr als 19.000 Mitarbeitern bundesweit vier

Millionen Kunden mit Strom, knapp zwei Millionen Kunden mit Erdgas

und eine Million Kunden mit Trinkwasser.

„Hier haben sich zwei starke Partner mit bundesweiter

Marktabdeckung gefunden, deren gemeinsame Schnittstelle die

Versorgung zu Hause ist,“ so Dr. Matthias Cord, stellvertretender

Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft.

„In dieser Zusammenarbeit steckt sehr viel positive Energie. Im

Alter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben, ist der

Wunsch vieler Menschen. Dank des Kooperationsprojekts zwischen Thüga

und der Johanniter-Unfall-Hilfe können wir dies nun gemeinsam

ermöglichen. Dabei kommt uns unsere jahrzehntelange Erfahrung mit

über 190.000 Kunden im Hausnotruf und mobilem Notruf in ganz

Deutschland zugute“, sagt Thomas Mähnert, Mitglied des

Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist mit mehr als 23.000

Beschäftigten, rund 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und

1,25 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen

in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der

Sozialwirtschaft.

Die Johanniter führen pro Jahr mehr als 1,7 Millionen Einsätze in

der Luftrettung, im bodengebundenem Rettungsdienst, Krankentransport

und medizinischem Transportdienst durch, engagieren sich vielfältig

im Bereich des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes, betreuen und

pflegen alte und kranke Menschen und Menschen mit eingeschränkter

Mobilität, begleiten 30.000 Kinder in 417 Kindertageseinrichtungen

und engagieren sich darüber hinaus vielfältig in der Unterstützung

von Kindern und Jugendlichen, in der Hospizarbeit und anderen

Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe

im Ausland. Einen großen Schwerpunkt mit stark zunehmender Bedeutung

bilden unterschiedliche Wohnkonzepte, die ein lebenslanges

selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen.

Pressekontakt:

Therese Raatz, Pressesprecherin

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle

Lützowstraße 94, 10785 Berlin

Telefon 030 26997 360, Fax 030 26997 55 360

E-Mail therese.raatz@johanniter.de

www.johanniter-medien.de

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell