Jörg Meuthen und Petr Bystron: “Steinmeier muss die Appeasement-Politik gegenüber dem Iran beenden!”

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu hat angekündigt,

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Israelreise mit dessen

Iran-Politik konfrontieren zu wollen. Steinmeier besucht diese Woche zum 75.

Gedenktag der Befreiung von Auschwitz die Gedenkstätte Yad Vashem mit dem

israelischen Präsidenten Reuven Rivlin. Am 27.01. besuchen beide die

Gedenkstätte Auschwitz sowie den Deutschen Bundestag zur Gedenkstunde zur

Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus am 29.01.

Dazu erklärt der Bundessprecher der AfD und Europaabgeordnete Prof. Dr. Jörg

Meuthen gemeinsam mit dem AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss Petr Bystron:

“Wir begrüßen sehr, dass der Bundespräsident die Gelegenheit nutzt, die

Geschichte des Holocausts zu reflektieren, sowie der Millionen von den

Nationalsozialisten grausam ermordeten Juden zu gedenken. Wir hoffen, dass diese

Reflektion dazu beiträgt, die aktuelle israelfeindliche Politik der

Bundesregierung und die Appeasement-Politik gegenüber dem Iran zu ändern.”

Jörg Meuthen weiter: “Steinmeier und die Bundesregierung zählen zu den letzten

Vertretern westlicher Staaten, welche die Mullahs von Teheran hofieren und mit

ihnen Geschäftsbeziehungen unterhalten wollen, während diese offen die

Zerstörung Israels und damit einen zweiten Holocaust anstreben.”

Petr Bystron: “Das islamische Terrorregime hat keine Hemmungen, unschuldige

Menschen umzubringen. Erst vor wenigen Tagen haben die Mullahs ein

Passagierflugzeug mit 176 Menschen an Bord abschießen lassen. Im November

letzten Jahres haben sie 1500 Demonstranten erschießen lassen. Die Menschen im

Iran rufen um Hilfe: alleine letzte Woche haben mich auf Twitter über 4000

Nachrichten von Iranern erreicht, die verzweifelt um unsere Solidarität in

dieser schweren Stunde bitten. Die Bundesregierung muss sich an die Seite

Israels und des iranischen Volkes stellen, und nicht auf die Seite der Tyrannen

von Teheran.”

Wir gehen davon aus, dass Benjamin Netanjahu Bundespräsident Steinmeier auf

diese Punkte ansprechen wird, und hoffen, dass der Bundespräsident sorgsam

darüber nachdenken wird.

