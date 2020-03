Jugend will sich-er-leben: Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung,übernimmt Schirmherrschaft

Die Kompetenzen von Berufsschülern und Auszubildenden zu stärken

und sie für Fragen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu

sensibilisieren, das ist das Ziel des bundesweiten Präventionsprogramms Jugend

will sich-er-leben (JWSL), einer Initiative der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung. Für das aktuelle Berufsschuljahr mit dem Thema “Frei sein –

Leben ohne Sucht” hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig,

die Schirmherrschaft für Jugend will sich-er-leben übernommen.

“Es ist mir wichtig, mit Aufklärung und Informationen zum Thema Sucht an die

Berufsschulen zu gehen, dorthin, wo sich junge Leute aufhalten. Deshalb

unterstütze ich das Präventionsprogramm Jugend will sich-er-leben”, sagt Daniela

Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, im Gespräch mit Jugend will

sich-er-leben. “Verbote alleine bringen nichts. Prävention ist wichtig und trägt

dazu bei, Abhängigkeiten zu verhindern. Es hilft, mit jungen Leuten offen und

ehrlich über Sucht zu reden, sie zu sensibilisieren, auf sich und andere Acht zu

geben.”

Im Mai 2020 wird Daniela Ludwig in Berlin an der Preisverleihung des

JWSL-Kreativwettbewerbs teilnehmen, dem jährlichen Präventionswettbewerb von

Jugend will sich-er-leben. Zudem besuchen Preisträger des Wettbewerbs die

Drogenbeauftragte in Berlin und diskutieren mit ihr über Sucht, wie sich junge

Menschen davor schützen sowie sich helfen lassen können und welchen Einfluss

Drogen auf die Arbeit haben. “Wir freuen uns sehr, dass Frau Ludwig unser

Präventionsprogramm Jugend will-sich-erleben bei diesem Thema so aktiv

unterstützt”, sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). “Alkohol am Arbeitsplatz ist eine

ernsthafte Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit. Es ist wichtig, die

Jugendlichen für dieses Thema zu sensibilisieren. Gemeinsam kann uns das noch

besser gelingen.”

Das Thema “Sucht und Abhängigkeit” ist ein aktuelles Thema mit hoher Bedeutung

für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit: Die WHO schätzt, dass zwischen 20

und 25 Prozent aller Arbeitsunfälle unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen

Suchtmitteln passieren. Nicht erst eine ausgeprägte Sucht ist gefährdend. Der

einmalige Konsum zum Beispiel von Alkohol oder Cannabis bei der Arbeit kann

ausreichen, um sich und andere zu gefährden.

Alle aktuellen Unterrichtsmaterialien und Medien des Themenjahres

“Suchtprävention” sowie Informationen zu den Wettbewerben sind auf der Website

des Präventionsprogramms “Jugend will sich-er-leben” unter www.jwsl.de zu

finden. Für Berufsschullehrkräfte und Ausbildende gibt es eine kostenfreie DVD

mit Unterrichts- und Unterweisungsmedien zum Thema “Suchtprävention”.

Hintergrund “Jugend will sich-er-leben”

“Jugend will sich-er-leben” (JWSL) besteht seit 1972 und ist ein

Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung. Es wird über die

Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) allen

Berufsschulen in Deutschland angeboten. JWSL ist heute das größte

branchenübergreifende Präventionsprogramm für Auszubildende. Es erreicht bis zu

800.000 junge Beschäftigte.

Im Pressebereich unter www.jwsl.de stehen Fotos und Logos zum Download bereit.

