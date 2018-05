junge Welt: Heribert Prantl: bayerisches PAG ist»schärfstes Polizeigesetz der Nachkriegsgeschichte«

Im Wochenendgespräch mit der Tageszeitung junge

Welt (12./13. Mai 2018) kritisiert Heribert Prantl, Leiter des

Meinungsressorts bei der Süddeutschen Zeitung, das neue bayerische

Polizeiaufgabengesetz (PAG) scharf: »Das neue Polizeiaufgabengesetz

ist das schärfste, umfassendste, grundrechtefressendste Polizeigesetz

der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte«, so Prantl. Es räume der

Polizei Rechte »in einer Zahl und Eingriffstiefe ein, die es in

dieser Dimension noch nie gegeben hat.« Die Rechtfertigung der

Novelle des PAG der CSU erinnere ihn an »die Parolen der inneren

Partei im Orwells 1984«.

In eine ähnliche Richtung gehe auch das

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz: »Das vom Ministerrat beschlossene

Gesetz erklärt psychisch Kranke zu Gefährdern, es macht ihre Ärzte zu

Hilfspolizisten und die psychiatrischen Krankenhäuser zu

Verwahranstalten im Auftrag der Sicherheitsbehörden«, kritisiert der

renommierte Publizist .

