Kalbitz: „SPD-Scholz gegen deutsche Arbeitslose“

SPD-Finanzminister Scholz plant mit seinem

französischen Amtskollegen nach Informationen aus einem internen

Papier eine europäische Arbeitslosenversicherung. Die europaweite

Rückversicherung für nationale Arbeitslosenfonds soll demnach aus

Beiträgen der EU-Mitgliedsstaaten aufgefüllt werden, um in

EU-Ländern, die in eine finanzielle Krise geraten – wie zum Beispiel

Griechenland – eine Abwärtsspirale bei den Sozialleistungen und der

Binnenkaufkraft zu verhindern. Das Handelsblatt kritisiert: “

Allerdings käme der neue Fonds den Bundeshaushalt nicht ganz billig.“

Andreas Kalbitz, Bundesvorstand der Alternative für Deutschland,

erklärt zum SPD-Plan einer EU-Arbeitslosenversicherung:

„Nach dem Wahldesaster in Bayern und vor der Pleite in Hessen

könnte man meinen, die SPD will die nächsten Wahlen in Griechenland

gewinnen. Wie sonst ist zu erklären, dass diese irrwitzige

SPD-EU-Idee auf Kosten der deutschen Arbeitnehmer und Arbeitslosen

gerade jetzt angesichts der immer stärker werdenden EU-Kritik in

Europa vom deutschen SPD-Finanzminister geplant wird? Diese

Spezialdemokraten, die schon lange das Thema –Sozialpolitik für

Deutsche– vergessen und verraten haben, bekommen in Umfragen auf

Bundesebene und bei Landtagswahlen ihre verdiente Quittung.

11,4 Milliarden Euro sollen die Deutschen zusätzlich jedes Jahr an

die EU zahlen. Noch mehr Geld für die EU, noch mehr nichtrückzahlbare

Gelder vom deutschen Steuerzahler nach Griechenland, um die dortige

Arbeitslosenkasse zu finanzieren, während bei uns angeblich kein Geld

für ältere Langzeitarbeitslose vorhanden ist und auch nicht für

Rentner, die nach vierzig Jahren Erwerbsleben sogar Flaschen aus

öffentlichen Mülleimern sammeln müssen?! Das ist die typische

SPD-Gerechtigkeit der Genossen um Nahles und Scholz, die normale

Menschen schon lange nicht mehr verstehen.

Die Wahlergebnisse in Bayern haben gezeigt: Für diese SPD-Politik

gegen deutsche Arbeitnehmer, Arbeitslose und Rentner gibt es keine

zehn Prozent – und auch auf Bundesebene wird aus dem Nahles-Sinkflug

immer deutlicher ein SPD-Absturz. Diese Arbeiterverräter braucht

wirklich kein Mensch mehr.“

Pressekontakt:

pressestelle@afd.de

Pressestelle Bundesvorstand

Alternative für Deutschland

Schillstraße 9 / 10785 Berlin

Original-Content von: AfD – Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell