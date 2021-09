„Kampf ums Kanzleramt“: Interview mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Sonntag um 15 Uhr auf dem Nachrichtensender WELT (FOTO)

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock stellt sich eine Woche vor der Bundestagswahl, an diesem Sonntag ab 15 Uhr, den Fragen des Nachrichtensenders WELT. Jan Philipp Burgard (WELT-Chefredakteur TV & Bewegtbild) wird sie am Rande des Wahlparteitages von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin treffen und dort befragen. In dem Interview wird es vor allem um außenpolitische Fragen gehen.

„Kampf ums Kanzleramt – WELT-Interview: Annalena Baerbock“ am Sonntag ab 15 Uhr auf WELT.

Alle Sendungen auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.

