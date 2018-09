Kampfkandidatur in der Union – Brinkhaus-Unterstützer Thies: Abwahl Kauders soll Merkel stärken

Kurz vor der Kampfabstimmung über den

Unions-Fraktionsvorsitz hat der Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen

Thies am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin gesagt: „Brinkhaus wäre das

Signal in die Partei und in die Öffentlichkeit hinein, die CDU/CSU

ist zu einer personellen Erneuerung in der Lage“

Thies traut Brinkhaus ein Ergebnis von 40 Prozent zu. Ein starkes

Ergebnis für Brinkhaus sieht Hans-Jürgen Thies aber nicht als

Niederlage für die Kanzerlin. Wörtlich sagte er: „Wir wollen damit

überhaupt nicht Angela Merkel schwächen oder gar stürzen, sondern wir

wollen letzlich einfach nur eine Stärkung der Fraktion, als

eigenständiges parlamentarisches Organ und ein Signal nach Außen

setzten: Nicht weiter so, sondern wir erweitern uns.“

Stattdessen fordert Thies eine andere Diskussionskultur in der

Fraktion:

„Zuhören, Diskutieren, gemeinsam nach den passenden Lösungen

suchen und ringen. Das Wir-Gefühl in der Fraktion mehr stärken“

Amtsinhaber Volker Kauder stellt sich am Nachmittag den

Abgeordneten von CDU und CSU zur Wiederwahl. Allerdings hat er mit

dem stellvertretenden Fraktionschef Brinkhaus erstmals seit 13 Jahren

einen Gegenkandidaten und der hat Unterstützer. Kauder war nach dem

für die Union enttäuschenden Abschneiden bei der Bundestagswahl bei

der Wiederwahl des Fraktionschefs mit einem Ergebnis von nur 77

Prozent abgestraft worden. Die Kampfabstimmung gegen Brinkhaus wird

am Nachmittag erwartet.

